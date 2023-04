SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione della Festa del Primo Maggio organizzata nel quartiere Agraria, la viabilità dell’area subirà delle modifiche sostanziali.

A partire dalle 14 di venerdì 28 aprile, sarà infatti vietato il transito dei veicoli in via Amendola, via Val Cuvia, via Val Cimarra e via Terracini.

Dalle ore 6 di lunedì 1 maggio e fino alla conclusione della manifestazione, prevista per le prime ore di mercoledì 2 maggio, saranno vietati sosta e transito nel tratto di via Val Tiberina compreso tra via Badia e via Alfortville, nel tratto di via Val Cuvia compreso tra via Val Tiberina e via Torino e nel parcheggio adiacente la pista di pattinaggio.

Nel medesimo periodo, sarà vietato il transito in via Val di Chiana, via Alfortville, via Solda, via Seriana e via Val Cimarra.

Il Comando della Polizia Municipale raccomanda come di consueto, laddove possibile, di impiegare percorsi alternativi per il transito ed evitare di arrivare con l’auto nelle aree immediatamente adiacenti alla zona della Festa.