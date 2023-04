59° TORNEO DELLE REGIONI UNDER 17, QUARTI DI FINALE

ABRUZZO – MARCHE 0-1

ABRUZZO (4-2-3-1): Ibraimi; Giammarinaro (37’ st Carminelli), Di Lorito (10’ st Toracchio), Recchioni, Gambone (41’ st Capozzi); Panzera (31’ st De Berardinis), Manzi (10’ st Maurizi); Tafili, Annunziata (37’ st Cipriani), Coletti; Shyti.

A disposizione: Bomba, Conti, Petrillo. Allenatore Emidio Sabatelli

MARCHE (4-3-1-2): Orsini; Ciottilli (16’ st Nobili), Saponaro (10’ st Cerquozzi), Pietropaolo, Cosignani; Morini (42’ st Alessandroni), Morelli, Mangiacapre; Manna (12’ st Gaspari); Sergiacomo, Pierluigi (29’ st Beu).

A disposizione: Bellucci, Frulla, Corrado, Castignani. Allenatore Francesco Baldarelli

MARCATURE: 32’ pt Pierluigi.

NOTE: ammonito Di Lorito, Ciottilli, Sergiacomo (gioco falloso). Corner 4-3. Recupero 0’+5’.

MORETTA – Dopo il passaggio del turno, la Rappresentativa Marche Under 17 fanno loro la gara secca dei quarti finali contro l’Abruzzo per 0-1. Decisivo ancora una volta Pierluigi che regala la semifinale ai marchigiani dove incontreranno la Campania.

Commenta così la vittoria della sua squadra mister Baldarelli: “Complimenti ai ragazzi perche non era una gara semplice. Loro chiudevano tutti gli spazi e cercavamo di giocare di ripartenza. Abbiamo creato fin dall’inizio un certo dominio e qualche occasione da gol nitida. Pierluigi ci ha aperto la gara con un gol bello ed importante. Non abbiamo concesso nulla ad una squadra forte come l’Abruzzo. Adesso sogniamo tutti insieme, la vittoria la dedico allo staff e all’entourage della Marche perché siamo uniti e compatti”.