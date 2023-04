GROTTAMMARE – Oggi, alle ore 12 in Piazza Carducci, l’eurodeputato Fabio Massimo Castaldo ha incontrato la cittadinanza in vista delle elezioni comunali del 14 e 15 maggio.

L’onorevole Castaldo è intervenuto a supporto della lista “Comunità in Movimento per Grottammare” e della candidata sindaco Alessandra Manigrasso (certificata M5S) discutendo sull’opportunità di presentare progetti finanziabili con il PNRR.

“Abbiamo parlato mostrando le priorità di intervento da realizzare nel quartiere Ascolani ad iniziare dal sottopasso di via Dante Alighieri – racconta la Manigrasso – che non solo diventa inagibile al primo acquazzone ma va reso fruibile a tutti ed in sicurezza a pedoni, bici e disabili, così come i marciapiedi”.

“La delegazione comunale di via Firenze va ristrutturata, dove alcuni servizi comunali vanno garantiti. Così come – continua la candidata – si dovrà valutare di tenervi anche periodicamente lo svolgimento dello stesso consiglio comunale. Infine, una buona progettualità permetterà la sistemazione dei parcheggi a ridosso della ferrovia, del verde e finalmente sapremo anche che fare dell’area dove era previsto il polo scolastico”.

Di seguito i nomi dei candidati: Cesare Balestra, Eleonora Bellaspiga, Gianfranco Brutti, Simone Cameli, Annamaria Marchetti De Carolis, Geltrude De Mattia, Simone Di Marco, Claudio Giuliani, Massimo Iobbi, Rutilia Pasqualetti, Maria Franca Roselli , Rosanna Sebastiani , Elena Russo , Roberto Spinozzi , Gian Filippo Straccia, Yasser Taha.