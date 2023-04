SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lo storico dell’arte Stefano Papetti, figura fondamentale della valorizzazione dell’arte nelle Marche e per questo insignito a dicembre 2022 del Premio del Presidente della nostra regione nella Giornata delle Marche, ritorna su un argomento che aveva sviluppato in una grande mostra e nel suo catalogo: l’importanza dei pittori di mare nella storia artistica del Piceno e delle Marche.

San Benedetto è sede del Museo dedicato ai Pittori di Mare che fa parte dei luoghi del Museo del Mare ed è ubicato al Palazzo Piacentini al Paese Alto e costituisce una delle collezioni più importanti a tema marinaro della pittura italiana con opere di Chatelain, Marchegiani,De Carolis, Landi, Pauri.

La conferenza di Stefano Papetti è un’occasione per avere piena conoscenza di questo importante patrimonio che racconta attraverso le immagini artistiche la storia della società marinara, della pesca e della vita quotidiana nei centri costieri dell’Adriatico. Una pittura che tra Ottocento e Novecento ha assunto i caratteri di un vero e proprio settore artistico specifico come Papetti ha documentato in mostre e cataloghi nel corso degli ultimi anni.

Introduce Francesca Vitelli, coordinatrice del Museo, un’occasione per ricordare il patrimonio della pittura marinara. Appuntamento alle 17.30 di venerdì 28 aprile