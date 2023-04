GUERRIERI 8 Respinge il rigore di Makni e a sua volta la ribattuta, la parata più difficile da compiere. Para un calcio di punizione di Ruggieri nel secondo tempo. Monumentale.

VISCARDI 6,5 Gara ordinata in fase difensiva e limita Hernandez. Fa poche discese sulla sua corsia ma è autore di una grande prestazione.

CONSON 5,5 Giornata no: causa il rigore con un fallo su Calemme e viene ammonito. Esce in ritardo in chiusura concedendo un tiro al 20 gialloblu che sfiora la rete nel primo tempo.

AGOSTINONE 6,5 Disputa una gran partita e legge bene le situazioni. Ordinato e pulito in fase difensiva.

LUZZETTI 7 Una delle sue migliori prestazioni: atteggiamento propositivo, cattivo nei contrasti e non concede praticamente nulla a Fiori. Si propone anche in fase offensiva.

FAVO 6+ Partita di tanta corsa e sacrificio, sbaglia qualche lancio di troppo nel primo tempo. Meglio nel secondo.

ANGIULLI 6,5 Ottima visione di gioco, distribuisce i palloni con i tempi giusti cercando sempre di pescare i propri compagni sugli esterni. Suo l’assist per il gol di Vita.

PROIA 6,5 Dopo un primo tempo sottotono di tutta la squadra, nella seconda frazione di gara recupera con tanta grinta numerosi palloni, innesca delle ripartenze ed è particolarmente ispirato.

FELIZ 5,5 Fa un po’ fatica spalle alla porta e le sue spizzate spesso e volentieri non arrivano a destinazione.

VITA 7,5 L’11 rossoblu è scatenato: i difensori ospiti soffrono molto le sue giocate personali e sono costretti più volte a commettere fallo. Segna il gol del vantaggio con un’incornata da grande attaccante. Colpisce anche una traversa clamorosa.

MARRAS 6 Gara sufficiente, cerca di creare scompiglio sulla sua fascia e spesso viene raddoppiato in marcatura.

Allenatore

MANONI 7 Fa strano dirlo ma il “traguardo” salvezza è stato centrato. Dopo un primo tempo in cui il Vastogirardi ha avuto le opportunità di poter passare in vantaggio, complici anche alcuni errori difensivi, i rossoblu scendono in campo nel secondo tempo con grande grinta e cattiveria giocando una partita quasi perfetta. Si è visto un grande spirito di squadra e la gara, nonostante non fosse decisiva per una promozione, ha strappato gli applausi del “Riviera” dopo tanto tempo. Sotto la sua gestione i rossoblu hanno raccolto 19 punti.