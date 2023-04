59° TORNEO DELLE REGIONI UNDER 19, 3^ GIORNATA

MARCHE – BASILICATA 2-1

MARCHE (4-3-3): Barzanti; Scheffer Bracco (43’ st Iulitti), Fermani, Postacchini, Gabrielli; Sfasciabasti, Giunti (24’ st Sciamanna), Di Matteo; Merzoug (18’ st Esposito), Stampella (18’ st Traini), Cirulli (37’ st Tuci).

A disposizione: Canullo, Ciavarella, Cancrini. Allenatore Massimo Lombardi

BASILICATA (4-4-2): Bocon; Santoro, Barg Moser, De Oliveira Riccia (10’ st Guarino), Malundu; Buoncore, Caponero, Di Mauro (10’ st Pietrafesa), Olive (31’ st Albano); Carluccio, Grimolizzi (2’ pt Bosfa).

A disposizione: Montero, Dia, Latorraca, Laurita. Allenatore Biagio Savarese

MARCATURE: 24’ pt Giunti, 37’ pt. autorete Postacchini, 42’ pt Stampella.

NOTE: ammoniti Scheffer Bracco,Gabrielli e Iulitti, Buoncore (gioco falloso), mister Lombardi e il dirigente Chiavari per proteste, Esposito e De Oliveira Riccia (reciproche scorrettezze). Recupero 2’+4’.

PIANEZZA – Dopo il successo per 3-1 contro la Sicilia, la Rappresentativa Marche Under 19 guadagna un altro successo fondamentale per il passaggio del turno, battendo 2-1 la Basilicata. I marchigiani affronteranno la Campania. A passare in vantaggio è la formazione di Lombardi con il gol di Giunti ma negli ultimi minuti del primo tempo i lucani pareggiano con l’autogol di Postacchini. Nel finale del secondo tempo a regalare i tre punti alle Marche è Stampella.

Mister Lombardi si esprime così al termine del match: “Anche oggi abbiamo disputato un’ottima gara. L’unico neo è che queste partite bisogna chiuderle perché, come successo dopo l’autorete, si può disperdere tutto ciò che è stato fatto di buono. Ma tutto è bene quel che finisce bene, complimenti a tutti per la qualificazione da primi classificati”.