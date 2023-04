59° TORNEO DELLE REGIONI UNDER 17, 3^ GIORNATA

MARCHE – BASILICATA 2-0

MARCHE (4-3-1-2): Orsini; Ciottilli, Saponaro, Pietropaolo (27’ st Cerquozzi), Nobili (1’ st Cosignani); Morini (35’ st Beu), Frulla (1’ st Mangiacapre), Morelli; Castignani (1’ st 7’ st Manna); Pierluigi (38’ st Alessandroni), Gaspari (14’ st Sergiacomo).

A disposizione: Bellucci, Corrado. Allenatore Francesco Baldarelli

BASILICATA (3-5-2): Biffaro; Romito (11’ st Vaccaro), Lopez (29’ st Bonfrisco), Cicirelli; Cirigliano Giulio, Petrola (19’ st Guerra), Nkodo Bihina, Saccomanni, Stigliano (27’ st Pallottini) ; Giosa (11’ st Peluso), Carella (11’ st Nella). A disposizione: Asllani, Cirigliano Vincenzo, Flocco. Allenatore Giuseppe Telesca

MARCATURE: 16’ st Sergiacomo, 33’ st rigore Mangiacapre.

NOTE: ammoniti Manna per simulazione, Pallottini per fallo di mano, Morelli per gioco falloso, Nkodo Bihina per gioco falloso. Recupero 0’+4’.

PIANEZZA – Dopo l’1-0 refilato alla Sicilia, la Rappresentativa Marche Under 17 si conferma con un’altra vittoria battendo 2-0 la Basilicata qualificandosi al prossimo turno dove affronterà l’Abruzzo. Per i marchigiani la sblocca ancora una volta Sergiacomo e a chiudere i conti nel finale è il rigore realizzato da Mangiacapre.

Mister Baldarelli si dice soddisfatto della prestazione della sua squadra: “I ragazzi hanno dimostrato ancora una altro step di crescita, siamo insieme da diversi giorni e si sta condividendo una certa mentalità di calcio. I ragazzi sono stati bravissimi, ho impegnato tutta la rosa in queste tre partite. La qualificazione è meritatissima e sono contento anche per le Marche che rappresentiamo per aver passato il turno”.