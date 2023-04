59° TORNEO DELLE REGIONI UNDER 15, 3^ GIORNATA

MARCHE – BASILICATA 6-3

MARCHE (4-2-3-1): Pirani; Ciappelloni, Romitelli (21’ st Valori), Fratesi (21’ st Camozzi Mais), Natalini; Renzi, Massini (12’ st Cesarini); Umanets (29’ st Batassa), Mucciacciaro (16’ st Rollo), Papavero (30’ st Scarpantoni); Graciotti.

A disposizione: Antonini, Conestà. Allenatore Franco Gianangeli

BASILICATA (4-3-3): Franco (10’ st Matarazzo); Corleto, Sofia (24’ st Del Franco), Angelini, Rocco; Cappiello, Telesca, Romano (12’ st Pietricola); Morelli (12’ st Giuseffi), D’Onofrio (12’ st Molinari), Brancati (7’ st Bellomo).

A disposizione: Guerricchio, Lamorte, Liccione. Allenatore Claudio Calabrese

MARCATURE: 18’ pt Renzi, 21’ pt Cappiello, 27’ pt Mucciacciaro, 30’ pt Umanets, 11’ st, 14’ st e 38’ st Graciotti, 20’ st Molinari, 28’ st Giuseffi.

NOTE: ammonito Del Franco (gioco falloso). Corner 1-4. Recupero 0’+5’.

PIANEZZA – Finisce con una vittoria l’avventura al 59° Torneo delle Regioni per la Rappresentativa Marche Under 15 che batte 6-3 la Basilicata. Ad aprire le marcature è Renzi poi Cappiello porta il risultato in parità. Prima della fine del primo tempo i marchigiani passano in vantaggio con Umanets e nel secondo tempo uno scatenato Graciotti mette a segno una tripletta. Nel finale di gara i lucani accorciano le distanze con Molinari e Giuseffi.

Queste le parole di mister Gianangeli al termine della gara: “La squadra ha mostrato di saper stare in campo con il piglio giusto. Peccato che la nostra avventura finisce oggi ma credo che i ragazzi hanno rappresentato in modo dignitoso le Marche. Oggi è stata una bella partita e giocata bene a coronamento di una buonissima prova da parte di tutti”.