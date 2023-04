SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo un gran secondo tempo i rossoblu portano a casa una vittoria fondamentale che vale salvezza, finisce 1-0 contro il Vastogirardi. Al termine del match abbiamo intervistato i due allenatori Manolo Manoni e Tommaso Coletti.

Manoni: “Nel primo tempo dovevamo trovare le giuste misure ma io ho la fortuna di avere portieri importanti. Guerrieri oggi ha salvato il risultato, è stata una partita in cui siamo riusciti ad essere pericolosi in diverse occasioni. Non è facile perché la situazione delle ultime settimane ci ha impedito di essere al completo e sono contento del comportamento dei ragazzi nonostante la drammaticità della stagione. Nessun cambio? Eravamo ordinati, stavamo bene quindi non era importante sostituire. Dedico la vittoria a mia moglie, perché mi sopporta e so che non è facile stare con me, e ai ragazzi”.

Coletti: “Abbiamo fatto un gran primo tempo, l’episodio del rigore ci ha buttati giù anche se nella ripresa siamo entrati comunque bene. È un momento delicato, i ragazzi lavorano tantissimo e s’impegnano. Serve per esperienza e dobbiamo raggiungere la salvezza in casa, assolutamente. Oggi siamo a più tre sulla zona play-out. Dobbiamo vincere punto e basta”.