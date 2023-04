PINETO – Ascolta le parole di mister Riccardo Bogliari al termine di Pineto-Porto d’Ascoli 2-2.

Mister Bogliari: “Innanzitutto voglio fare gli auguri a mister Davide Ciampelli, che oggi non è potuto essere presente per motivi importanti. Volevamo fargli un regalo e ci siamo riusciti. Venendo alla partita dispiace non aver trovato la vittoria perchè l’avremmo meritato. Il gol avrebbe potuto destabilizzarci ma siamo stati bravi a portarla dalla nostra parte. C’è rammarico perchè c’era la sensazione che il Pineto avrebbe potuto segnare solo con un episodio, anche se ci stavano schiacciando noi ci stavamo difendendo bene e con ordine. Abbiamo bloccato bene le vie centrali, a livello tattico l’abbiamo preparata bene, poi non commento l’episodio arbitrale. Il primo gol vorrei rivederlo, perchè mi sembra sia nato da un controllo sbagliato del loro attaccante che ci ha mandato fuori tempo. Il 3-5-2? I nostri principi di gioco sono sempre quelli, sapevamo che loro in mezzo al campo avevano fisico e qualità quindi abbiamo puntato a metterci tra le loro linee di passaggio con tanti uomini. Sapevamo che il loro pressing alto ci avrebbe lasciato spazi per attaccare e direi che il secondo gol è nato da un’ottima combinazione dei nostri attaccanti”.