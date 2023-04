Pineto-Porto d’Ascoli, mister Bogliari: “A un passo dall’impresa, un plauso ai ragazzi”

"L'avevamo preparata bene, loro hanno molta tecnica e fisicità e col 3-5-2 siamo riusciti a chiudere bene gli spazi in mezzo al campo per poi ripartire. Il rigore? Non giudico l'episodio arbitrale"

di Antonio Di Salvatore