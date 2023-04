NOTE: Stadio “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto, cielo sereno, 19°C. Samb in rossoblù, Vastogirardi in bianco

ANGOLI: 5-4

AMMONITI: Angiulli 22′ pt (S), Grandis 27′ pt (V), Conson 41′ pt (S), Canale 11′ st (V), Vita 27′ st (S), Gargiulo 34′ st (V)

ESPULSI:

MARCATORI: Vita 27′ st (S)

FORMAZIONI

AS SAMBENEDETTESE: Guerrieri, Conson, Favo, Vita, Agostinone, Feliz, Luzzetti, Marras, Angiulli, Viscardi, Proia

A disposizione: Marone, Murati, Zaffagnini, Sciarra, Amato, Mauthe, Scarponi, Karkalis, Alboni

Allenatore: Manolo Manoni

VASTOGIRARDI CALCIO: Petriccione, Canale, Panaro, Gargiulo, Ruggieri, Grandis, Fiori, Antogiovanni, Calemme, Hernandez, Makni

A disposizione: Nappo, Modesti, Solimeno, Maraucci, Ortu, Bentos Vazquez, Iacullo, Ciocca, Khoris

Allenatore: Tommaso Coletti

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ Inizia la gara, palla in possesso dei molisani

1′ Grande chiusura di Conson su Hernandez, subito un brivido per la difesa di casa. Corner

4′ Fallo subito da Proia

5′ Vita cade in area di rigore, per l’arbitro non c’è nulla

8′ Fiori cerca di saltare Angiulli ma il capitano rossoblù è attento

9′ Angiulli cade a terra nei pressi del centro del campo: forse ha subito un colpo da Grandis, ma l’arbitro non ha ravvisato nulla

10′ Calemme tenta il destro da fuori, pallone che finisce a lato

12′ Marras si mette in proprio poi tenta il cambio gioco: il numero 20 non riesce però a servire Vita

14′ Fallo di Viscardi, azione offensiva della Samb che si spegne

16′ Grandis commette fallo su Proia, forse da giallo: per l’arbitro la sanzione può attendere

18′ Fallo di Angiulli a centrocampo, Vastogirardi chiamato nuovamente a impostare

21′ Samb piuttosto attendista in questa prima frazione di gara, ma gli ospiti faticano a trovare spazio per attaccare

22′ Angiulli perde una palla sanguinosa e poi è costretto a fare fallo per recuperare. Ammonito il capitano rossoblù

23′ Fallo di mano di Antogiovanni, Samb che può rifiatare

25′ Antogiovanni prova il destro da distanza siderale, pallone in curva

27′ Grandis commette un altro fallo netto su Proia: questa volta l’arbitro non soprassiede e tira fuori il cartellino giallo

29′ Favo colpisce palla con un braccio, punizione per gli ospiti

30′ Corner per il Vastogirardi

32′ Contropiede degli ospiti, Favo ferma l’azione commettendo fallo su Hernandez. Punizione dall’out di sinistra

34′ Con furbizia Proia guadagna fallo, poi c’è qualche scintilla con Makni

38′ Corner per gli ospiti, cross di Calemme intercettato poi la conclusione di Antogiovanni finisce tra le braccia di Guerrieri

40′ Punizione Samb, Angiulli cerca la sponda di Conson ma il vice capitano è impreciso

41′ RIGORE PER IL VASTOGIRARDI. Conson trattiene Calemme in area dopo essere stato saltato, ammonito il 3 rossoblù

42′ DOPPIO MIRACOLO DI GUERRIERI! IL PORTIERE SALVA IL RISULTATO! PARA IL RIGORE DI MAKNI E LA SUCCESSIVA RIBATTUTA

45′ Fine primo tempo, squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0

SECONDO TEMPO

1′ Inizia il secondo tempo, Proia sul pallone

1′ Fallo di Favo ai danni di Calemme, punizione per gli ospiti

3′ Hernandez subisce fallo in posizione tutt’altro che proibitiva per concludere. Punizione per gli ospiti

4′ Ruggieri conclude di destro, Guerrieri si stende e mette il pallone in corner

6′ Fallo di Vita su Gargiulo, azione d’attacco dei rossoblù che si spegne

7′ Hernandez prova a servire Fiori, pallone lungo

8′ Vita guadagna corner, Angiulli pronto a battere dalla bandierina

8′ Altro corner per i rossoblù, va Angiulli questa volta da destra

11′ Fallo su Angiulli, la Samb riparte dalla propria metà campo

11′ Vita colpito da Canale, ammonito il numero 2 dei molisani

12′ Feliz prova a colpire di testa ma viene anticipato da Petriccione

13′ Fallo su Vita, ammonito Ruggeri: punizione nei pressi della bandierina di sinistra per i rossoblù

15′ Angiulli si lascia cadere in area, nessun fallo da rigore per l’arbitro

16′ Vita scivola compromettendo l’azione offensiva dei rossoblù

17′ Cambio tra le file del Vastogirardi: esce Canale, al suo posto Solimeno

18′ Proia subisce l’ennesimo fallo della sua partita, punizione nel cerchio di centrocampo

18′ Corner per la Samb, va a batterlo ancora Angiulli

19′ Destro a giro di Vita, facile da bloccare per Petriccione

21′ Conson libera l’area di rigore, rimessa laterale

23′ Cross magnifico di Angiulli, Panaro riesce a spizzare di testa in calcio d’angolo

24′ Il cross di Angiulli attraversa l’area di rigore ma nessuno riesce a intervenire. Nel frattempo, tra le file degli ospiti, esce Antogiovanni per fare spazio a Iacullo

25′ Ennesimo fallo subito da Proia, altro calcio di punizione per i rossoblù

26′ Destro di Vita nello specchio, Petriccione manda il pallone in corner

27′ SAMB IN VANTAGGIO! VITA TRASFORMA IL CROSS DI ANGIULLI CON UN GRAN COLPO DI TESTA

29′ Ancora una gran giocata di Proia, altro fallo subito dal 27

29′ Altro colpo di testa di Vita nello specchio, Petriccione fa sua la sfera

30′ Gol da centrocampo annullato a Proia perché il centrocampista avrebbe commesso fallo su Hernandez

31′ Altra grande conclusione di Vita, destro a giro che colpisce la traversa! Dominio Samb nella seconda frazione di gioco

33′ Altro cambio di Mister Coletti, esce il numero 10 Hernandez per fare spazio a Bentos Vazquez

34′ Feliz viene atterrato, ammonito Gargiulo

35′ Marras prova a saltare Panaro, ma commette fallo in attacco

36′ Fallo di Luzzetti, punizione per gli ospiti

38′ Fallo molto duro di Calemme ai danni ancora una volta di Proia, niente giallo

39′ Altro cambio del Vastogirardi, entra Modesti per Gargiulo

42′ Fallo di Calemme ai danni di Viscardi, punizione per i rossoblù

43′ Fallo commesso da Feliz, punizione per i molisani

44′ Punizione di Calemme, colpo di testa di Modesti che si spegne sul fondo

45′ Fallo su Proia, mentre iniziano i 4 minuti di recupero assegnati dall’arbitro

45+2′ Altra chiusura preziosa di Luzzetti, poi Feliz guadagna una rimessa fondamentale con un intervento in tackle

45+4′ FINISCE QUI! HA VINTO LA SAMB! I rossoblù sono salvi