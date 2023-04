59° TORNEO DELLE REGIONI FEMMINILE 2^ GIORNATA

MARCHE – SICILIA 0-1

MARCHE (3-5-2): Generali; Crispiani, Modesti, Ruffini; Silvestrini (32’ st Campanella), Giustozzi (5’ st Marucci), Mari (37’ st Salvucci), Catena, Gambini; Cavagna (12’ st Ferri), Crocioni.

A disposizione: Paccusse, Carinelli, Freddo, Mignini, Prosperi. Allenatore Antonio Censi

SICILIA (4-3-3): Arico; Suriano, Pietrini, Collova, Pisciotta (39’ st Chirico); Barrile (27’ pt Di Stefano), Cammarata, Lanteri; Ribellino (32’ st Bottaro), Vitale (41’ st Bilardi), Basilotta.

A disposizione: Puglisi, Carollo, Clemente, Bannino. Allenatore Maria Antonia Giammanco

MARCATURE: 31’ st Collova.

NOTE: ammonita: Modesti per gioco falloso. Corner: 2-4. Recupero: 3’+4’

PIANEZZA – Dopo il pareggio per 2-2 contro il Piemonte Valle D’Aosta, la Rappresentativa Marche Femminile viene sconfitta nel finale per 0-1 dalla Sicilia, gol realizzato da Collova.

Mister Censi dichiara nel post-gara: “Come dico sempre chi segna ha ragione. Devo dire che il primo tempo è stato molto sofferto perché abbiamo incontrato una fresca e avevamo speso tante energie con la partita di ieri. Abbiamo pagato soprattutto questo. Nel secondo tempo ci siamo disposti meglio in campo e la gara era equilibrata. Il nostro gol non so se era regolare ma l’assistente ha segnalato fuorigioco. Le ragazze sono state encomiabili, c’è tanta voglia di fare bene e la Regione March deve andare fiera di questo gruppo”.