59° TORNEO DELLE REGIONI UNDER 19, 2^ GIORNATA

MARCHE – SICILIA 3-1

MARCHE (4-3-1-2): Canullo; Scheffer Bracco, Riggioni, Postacchini, Fermani; Sfasciabasti, Giunti, Di Matteo (17’ st Traini); Esposito (14’ st Cancrini); Stampella (10’ st Merzoug), Ciavarella (45’ st Sciamanna).

A disposizione: Barzanti, Gabrielli, Tuci, Iulitti, Cirulli. Allenatore Massimo Lombardi

SICILIA (4-2-3-1): Furnari; Russo (43’ st Pisciotta), Borrometi, Giuffrida, Magro; El Yakoubi, Greco (14’ st Misseri); Kubi (7’ st Scozzari), Taibi, Saia (1’ st D’Onofrio); Perrone.

A disposizione: Marino, Fratantonio, Insana, Scaletta, Tempesta. Allenatore Calogero Capraro

MARCATURE: 41’ pt rigore Stampella, 11’ st Perrone, 29’ st Ciavarella, 43’ st Traini.

NOTE: ammonito Merzoug (cnr), D’Onofrio (gioco falloso), Riggioni (perdita di tempo), Cancrini (gioco falloso). Corner: 7-3. Recupero: 0’+4’.

PIANEZZA – Dopo il Ko all’esordio per 2-0 contro Piemonte Valle D’Aosta, la Rappresentativa Marche Under 19 si impone per 3-1 sulla Sicilia. I marchigiani passano in vantaggio su calcio di rigore con Stampella ma nella ripresa gli avversari riescono a pareggiare con Perrone. Nel finale la squadra di Lombardi chiude il match prima con Ciavarella e poi con Traini.

Mister Lombardi commenta così la gara espressa dai suoi: “È stata una grande gara, nel primo tempo abbiamo creato tanto e il loro portiere è stato bravo a fare tre miracoli. Abbiamo condotto per buona parte della gara. Il loro gol nasce da un rimpallo fortunoso ma siamo stati bravi a reagire e a portare a casa una vittoria meritata”.