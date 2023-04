59° TORNEO DELLE REGIONI UNDER 15, 2^ GIORNATA

MARCHE – SICILIA 1-2

MARCHE (4-3-1-2): Antonini; Conestà (1’ st Ciappelloni), Romitelli, Valori (23’ st Fratesi), Batassa (28’ st Camozzi Mais); Renzi, Scarpantoni (1’ st Umanets), Massini (31’ st Papavero); Mucciacciaro; Schirliu (1’ st Graciotti), Rollo (31’ st Cesarini).

A disposizione: Pirani, Natalini, Cesarini. Allenatore Franco Gianangeli

SICILIA (4-3-3): Maggiore; Oddo, Maiolino, Rizzotti, Buttà (32’ st Sciré); Vassallo (21’ st Rubino), Barcio, Scalici; Lo Verme (23’ st Imperato), Donato (8’ st Favarò), Napoli (14’ st Pizzitola).

A disposizione: Picciuca, Taormina, Brugaletta, Pampalone. Allenatore Salvatore Daniele Di Salvo

RETI: 11’ pt Mucciacciaro, 27’ pt Scalici, 22’ st Lo Verme.

NOTE: ammonito Buttà per gioco falloso. Corner: 5-7. Recupero: 1’+4’.

PIANEZZA – Dopo il pareggio a reti bianche contro il Piemonte Valle D’Aosta, la Rappresentativa Marche Under 15 viene sconfitta in rimonta dalla Sicilia per 1-2. Nel primo tempo sono proprio i marchigiani a passare in vantaggio con il gol di Mucciacciaro ma a ribaltare il risultato per i siciliani sono Scalici e Lo Verme.

Questa le dichiarazioni post-gara di mister Gianangeli: “È stata una partita molto combattuta dove i ragazzi nonostante il poco recupero a disposizione hanno dato il meglio creando anche delle situazioni importanti. Purtroppo alla fine sono uscite le qualità dei singoli degli avversari che ci ha messo in difficoltà ma nel complesso la squadra ha fatto una partita caparbia”.