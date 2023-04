Spazzafumo: “Saranno i cittadini a dirci se dovremo andare a casa. Questa amministrazione ha coraggio”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il sindaco Antonio Spazzafumo ha replicato alle stoccate dell’opposizione durante il Consiglio comunale di stamane, 22 aprile. Di seguito il video.

“Ci accusate di aver fatto danni enormi quando in realtà non è neanche un anno e mezzo che siamo in carica. Luciana Barlocci parla della piscina ancora inagibile, ma sa benissimo che in così poco tempo non si può riaprire, non abbiamo la bacchetta magica. Qualcuno dice che non abbiamo visione, ma penso che prima di fare progetti faraonici bisogna mettere mano alla manutenzione della città. Abbiamo ereditato una città in cui gli asfalti erano fatiscenti. Abbiamo presentato un cartellone turistico con tempistiche record di tutto interesse. Siamo stati votati perchè il nostro programma era credibile e, alla fine di questo mandato, anche se riusciremo ad ottenere il 60% di ciò che abbiamo promesso sarò soddisfatto. Stare in maggioranza e governare non è facile, non mi tiro indietro anche se abbiamo una maggioranza ristretta stiamo lavorando bene. Abbiamo soldi da investire sulla città, non siamo attaccati alle poltrone, come qualcun altro in passato. Se un consigliere viene eletto e poi salta due o tre liste per andare all’opposizione significa che non ha le idee chiare. Questa amministrazione ha coraggio, come sulla questione Ballarin su cui nessuno ha messo le mani per 40 anni. Stiamo cercando di dare un’impronta diversa rispetto a ciò che è stato fatto in passato, sarà la cittadinanza a valutare il nostro operato. Se ci dirà di andare a casa, è l’ultimo dei miei problemi, il nostro obiettivo è portare a termine il programma di mandato”.