MONSAMPOLO DEL TRONTO – Cala il sipario sulla Regular Season: la Samb C5 rispetta il pronostico e porta a casa anche l’ultimo match contro Futsal L.C., imponendosi per 10-5.

I padroni di casa aprono le marcature trovando il vantaggio quasi subito, poi è un monologo rossoblù: la Samb crea e spreca tanto, ma Dorinzi, Castelli, Firmani e Del Grande riescono comunque a ribaltare il parziale sul 4-1. In chiusura di primo tempo la Futsal L.C. rialza la testa e realizza il 2-4 che manda tutti a prendere un tè caldo.

Seconda frazione di gioco che si apre esattamente come era iniziata la prima, ossia con un gol della formazione di Monsampolo, che sulle ali dell’entusiasmo per diversi minuti ha provato a raggiungere il pareggio. Poi però è venuto fuori il maggior tasso tecnico dei rivieraschi, che si sono imposti sulla gara realizzando in rapida successione con Del Grande, Fusco, Castelli, Firmani e doppio Mindoli i gol rossoblu, intervallati da due acuti dei padroni di casa.

La Samb vince 5-10 e conquista gli ultimi tre punti della sua stagione al termine di un campionato quasi perfetto: tuttavia non sono bastate 20 vittorie su 22 partite per conquistare la tanto agognata Serie C, ottenuta dalla Futsal D&G alla quale la società rossoblu fa i propri complimenti per il traguardo raggiunto.

Appuntamento fra due settimane, quando i rossoblu affronteranno in finale playoff la vincente di Bocastrum United – Truentin Lama.