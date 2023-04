SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sfida in casa per la Samb che affronterà il Vastogirardi, domenica 23 aprile alle ore 15 allo Stadio “Riviera delle Palme”.

Lo scorso anno i gialloblu hanno partecipato al campionato di Serie D Girone F classificandosi in quattordicesima posizione a 46 punti ai play-out. La squadra, che era allenata da mister Fabio Prosperi, ha battuto per 2-0 il Castelnuovo Vomano guadagnandosi la salvezza.

L’ultimo precedente con la Samb risale all’11 dicembre 2022 quando i rossoblu sono riusciti a strappare in trasferta un punto grazie al pareggio di Marras che ha risposto al vantaggio di casa siglato da Lorusso. L’ultimo precedente al “Riviera” risale al 20 aprile 2022 e sorride ai rossoblu quando vinsero per 1-0 grazie al gol di Fall.

Nel campionato in corso la formazione di Coletti è posizionata all’undicesimo posto a 39 punti con un vantaggio di tre punti sulla zona play-out. Inoltre i molisani, come la Samb, sono stati penalizzati di un punto.

I risultati ottenuti fino ad oggi sono i seguenti: 9 vittorie, 13 pareggi e 9 le sconfitte incassate giunti alla 31^ giornata.

Sono 28 i gol segnati e 29 quelli subiti e con queste statistiche il Vastogirardi rientra nella top 5 come miglior difesa e peggior attacco.

Giocatori da tenere d’occhio: Sergio Ruggieri, difensore centrale classe 1985, è uno dei punti di riferimento della sua squadra. Per lui è la sesta stagione consecutiva in gialloblu. Oltre ad essere un difensore esperto è molto pericoloso in zona gol sia nel gioco aereo sia dai calci di punizione. Per lui fino ad ora sono 6 i gol stagionali messi a segno, risultando il miglior marcatore della rosa.

Una sfida nella quale i rossoblu devono provare a dare continuità alla vittoria contro il Matese ma che non sarà affatto facile perché gli uomini di Coletti vorranno tenere a giusta distanza la zona play-out.

Sarà possibile seguire la gara sulla pagina Facebook di Riviera Oggi.