SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Slitta ancora la riapertura della vasca esterna della Piscina Gregori di San Benedetto.

Nel corso del Consiglio di stamane, 22 aprile, su interrogazione della consigliera di minoranza Luciana Barlocci, che ha chiesto delucidazioni alla giunta riguardo il complesso natatorio, il vicesindaco Tonino Capriotti ha spiegato cosa ha rallentato i tempi della riqualificazione.

Queste le sue parole vicesindaco: “Nel nostro programma c’è la ristrutturazione della piscina Gregori, sia interna che esterna. Abbiamo già fatto dei lavori di adeguamento. Per la piscina esterna è stato presentato un progetto col bando Sport e Periferie, tuttavia il Coni non ha espresso parere favorevole per un deficit strutturale della vasca. Gli uffici stanno valutando quante spese serviranno per adeguarla e renderla idonea a partecipare al bando, che è ancora aperto”.