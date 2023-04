SAN BENEDETTO DEL TRONTO: E’ stat0 convocato presso la Sala Consiliare del Civico Municipio, il Consiglio Comunale.

Questo l’ordine del giorno.

1 approvazione verbali seduta precedente del 25/02/2023 segretario

generale

2

interrogazione a iniziativa dei consiglieri comunali Giorgio de

Vecchis e Luciana Barlocci (acquisita al prot. n. 19005 del

10/03/2023) inerente a delucidazioni in merito alla delibera di

giunta n. 31 del 28/02/2023 ad oggetto: “bilancio di previsione

2023/2025 – prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo di

riserva di cassa”

3

interrogazione a iniziativa del consigliere comunale Giorgio

de Vecchis (acquisita al prot. n. 28262 del 06/04/2023) in merito

ai compensi erogati dalla societa’ picenambiente a dirigente

comunale

4

interrogazione a iniziativa della consigliera comunale del

gruppo consiliare “gruppo misto”, Luciana Barlocci

riguardante il complesso natatorio “primo Gregori”

5

interrogazione a iniziativa del consigliere comunale paolo

canducci del gruppo “europa verde – rinasci san benedetto”

(acquisita al prot. n. 29841 del 14/04/2023) ad oggetto:

“infiltrazioni scuola Bice Piacentini”

6

interrogazione a iniziativa del consigliere comunale paolo

canducci del gruppo “europa verde – rinasci san benedetto”

(acquisita al prot. n. 29842 del 14/04/2023) ad oggetto:

“intitolazione luoghi pubblici”

7

interrogazione a iniziativa del consigliere comunale paolo

canducci del gruppo “europa verde – rinasci san benedetto”

(acquisita al prot. n. 29844 del 13/04/2023) ad oggetto:

“riperimetrazione aree di esondazione e1-e2-e3-e4”.

8 comunicazione prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo

di riserva di cassa

9

ratifica variazione al bilancio di previsione 2023/2025 adottata

in via d’urgenza per la realizzazione della nuova spiaggia

libera accessibile

10

esame ed approvazione del rendiconto della gestione

dell’esercizio finanziario 2022

11 articolo 194, comma 1, lettera a) del d.lgs.18 agosto 2000 –

riconoscimento debiti fuori bilancio

12 variazione al bilancio di previsione 2023/2025 – applicazione

avanzo di amministrazione vincolato

13

variazione al bilancio di previsione 2023/2025 – applicazione

avanzo di amministrazione destinato agli investimenti e

disponibile

14

art. 21 d. lgs. 50/2016 e d.m. iitt 14/2018. aggiornamento del

programma biennale degli acquisti di forniture e servizi

2023/2024. variazioni di bilancio e adeguamento nota di

aggiornamento al dup

15 regolamento per la disciplina della imposta unica comunale

“i.u.c.” – aggiornamento e modifiche

16 approvazione tariffe tari anno 2023, scadenza rate di

pagamento

17

istituzione musicale “a. vivaldi”, art. 26 regolamento di

organizzazione. approvazione piano programma 2023/2025 e

bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023/2025

18

istituzione musicale “a. vivaldi”, art. 28 regolamento di

organizzazione. approvazione rendiconto della gestione per

l’anno 2022

19

approvazione modifiche regolamento comunale “consulta

comunale per la disabilita’” andrea

20

approvazione del regolamento del servizio trasporto disabili

con annesso “protocollo operativo assistenza trasporto

disabili”

21

mozione a iniziativa del consigliere comunale simone de

vecchis ad oggetto: “registrazioni anagrafiche famiglie

omogenitoriali”

Ore 9.00 Inizio lavori. si procede con l’appello, numero legale raggiunto.

ore 9.07 Interrogazione a iniziativa dei consiglieri comunali Giorgio de Vecchis e Luciana Barlocci inerente a delucidazioni in merito alla delibera di giunta n. 31 del 28/02/2023 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2023/2025 – prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa”.

ore 9.30 Giorgio De Vecchis chiede delucidazioni sul tema Picenambiente e sulle “somme assegnate dalla dottoressa Catia Talamonti. E’ una storia che viene insabbiata da 3 anni”.

ore 9.50 Il vicesindaco Capriotti: “Nel nostro programma c’è la ristrutturazione della piscina Gregori, sia interna che esterna. Abbiamo già fatto dei lavori di adeguamento. Per la piscina esterna è stato presentato un progetto con un bando sullo sport, tuttavia il Coni non ha espresso parere favorevole per un deficit strutturale della vasca. Gli uffici stanno valutando quante spese serviranno per adeguarla e renderla idonea a partecipare al bando, che è ancora aperto”.

ore 10.00 Canducci evidenzia le infiltrazioni nella scuola Bice Piacentini, che ha bisogno di manutenzioni: “La scuola ha bisogno di un intervento massivo, è evidente anche a un non addetto ai lavori”.

ore 10.10 Si arriva al punto n. 8 illustrato dall’assessore Pellei: comunicazione prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa.

ore 10.12 Sempre Pellei spiega la variazione al bilancio di previsione 2023/2025 adottata in via d’urgenza per la realizzazione della nuova spiaggia libera accessibile.

ore 10.14 Si apre la discussione. Canducci: “Si poteva chiedere in consiglio comunale questa variazione, anzichè farla approvare dalla giunta senza specificare l’urgenza”.

ore 10.17 Approvata la variazione di bilancio: 15 favorevoli e 9 astenuti.

ore 10.29 Giorgio De Vecchis alla maggioranza: “Questo che state approvando, è un bilancio palesemente falso”.

ore 10.45 La replica di Pellei: Per la prima volta abbiamo approfondito la questione della ricognizione dei debiti e dei crediti con le partecipate. Noi abbiamo tenuto come orizzonte la scadenza del 30 aprile per la presentazione del rendiconto. I revisori del comune asseverano le comunicazioni già asseverate”.

ore 10.55 Canducci: “Caro assessore Pellei, lei è un cattolico più praticante di me e sa bene che le bugie vanno confessate. Domani, domenica, sarà già tardi. Dovete spiegare perchè state mischiando le carte, non è un bilancio trasparente”.

ore 11.00 Anche la dichiarazione di voto di Pasqualino Piunti è contraria: “Propongo un rinvio di questo bilancio”.

ore 11.02 Votata con 12 favorevoli, 11 contrari e un astenuto l’emendamento della revisione di bilancio.

ore 11.03 Silvia Laghi, della maggioranza, si è astenuta dalla votazione.

ore 11.08 Si vota se rinviare o no il punto n. 10. Con 12 contrari, 11 favorevoli e un astenuto viene rinviato il punto all’ordine del giorno.

ore 11.45 Canducci: “Chiedo a questa amministrazione di dire basta, fate un gesto di dignità e rispetto nei confronti della città”.

ore 11.50 Traini: “Questa amministrazione vive di grandi annunci, si è trovata con grandi progetti avviati dalla precedente giunta ma non è riuscita a completare nemmeno le opere già iniziate”.

ore 12.28 Il consigliere di maggioranza Fabrizio Capriotti: “Oggi ho sentito degli attacchi al bilancio, qui si contesta il lavoro dei revisori e dei tecnici. Io credo che questo rendiconto vada approvato, questa amministrazione deve andare avanti per il bene della città”.

ore 12.34 Luciana Barlocci: “Ammiro il coraggio del consigliere Capriotti che mi ha preceduto, perchè non è facile sedere ai banchi di questa amministrazione. Io ci sono stata, poi ho capito di aver sbagliato”.

ore 12.50 Domenico Novelli: “Sento parlare di bilancio falso, cosa che se fosse vera dovrebbe portarci tutti in galera. Siamo al limite, non si possono affermare certe cose”.

ore 12.54 Simone De Vecchis: “Mi riferisco ai miei ex colleghi di maggioranza. Vi ricordo che un consigliere comunale non ha solo responsabilità civili ma anche politiche”.

ore 13.20 Parola al sindaco Antonio Spazzafumo: “Ci accusate di aver fatto danni enormi quando in realtà non è neanche un anno e mezzo che siamo in carica. Abbiamo trovato i soldi per dare lustro ad alcune aree della città. Qualcuno dice che non abbiamo visione, ma penso che prima di fare progetti faraonici bisogna mettere mano alla manutenzione della città. Abbiamo ereditato una città in cui gli asfalti erano fatiscenti. Abbiamo presentato un cartellone turistico con tempistiche record di tutto interesse. Siamo stati votati perchè il nostro programma era credibile e tutto sta negli obiettivi dei dirigenti. Alla fine di questo mandato, anche se riusciremo ad ottenere il 60% di ciò che abbiamo promesso sarò soddisfatto. Stare in maggioranza e governare non è facile, non mi tiro indietro anche se abbiamo una maggioranza ristretta stiamo lavorando bene. Abbiamo soldi da investire sulla città, non siamo attaccati alle poltrone, come qualcun altro in passato. Se un consigliere viene eletto e poi salta due o tre liste per andare all’opposizione significa che non ha le idee chiare. Questa amministrazione ha coraggio, come sulla questione Ballarin su cui nessuno ha messo le mani per 40 anni. Stiamo cercando di dare un’impronta diversa rispetto a ciò che è stato fatto in passato, sarà la cittadinanza a valutare il nostro operato. Se ci dirà di andare a casa, è l’ultimo dei miei problemi, il nostro obiettivo è portare a termine il programma di mandato”.