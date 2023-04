ROMA – Un traguardo storico per l’azienda ascolana, che ha raggiunto un netto ampliamento nel numero delle sue strutture, a Roma e nell’intera provincia. La famiglia Gabrielli ha acquisito la rete di punti vendita precedentemente appartnenenti all’azienda Distribuzione Roma e, nella giornata di venerdì 21 aprile, ha suggellato l’intesa con una celebrazione ufficiale.

I negozi, 41 nel comune di Roma, 12 nella provincia e uno ad Anagni in provincia di Frosinone, verranno integrati nella rete vendita della Magazzini Gabrielli a partire dal mese di Aprile. Il passaggio prevede 54 nuovi punti vendita, che avverrà in maniera graduale, con l’obiettivo di garantire la continuità a tutti i collaboratori (800 circa) del rapporto di lavoro, in modo da mantenere la stessa qualità di servizio alla numerosa ed affezionata clientela, presentandosi adeguatamente sin da subito, anche nei giorni delicati del cambio insegna. Un passo in avanti che vede in totale più di 100 punti vendita a Roma e nel resto del territorio provinciale e anche regionale.

“L’acquisizione di Roma si inserisce nella strategia della nostra azienda – dichiara Luciano Gabrielli Presidente della Magazzini Gabrielli SpA – che prevede di continuare ad operare nel proprio territorio di riferimento con la duplice direttrice del consolidamento nelle aree storicamente presidiate e quella dello sviluppo nelle aree di più recente espansione con l’obiettivo di aumentare la nostra quota di mercato. Evoluzione che continuerà a basarsi sul concetto della multicanalità, da sempre nostro punto di forza. Una famiglia che porta avanti la sua attività da fine 800, con umiltà e dedizione. Dagli anni 50 fino ad oggi, dove abbiamo raggiunto la quarta generazione, continuiamo a crescere con la stessa passione di quando abbiamo cominciato”.

L’incontro si è tenuto nella capitale, presso il Chiostro Bramante, al quale ha partecipato tutta la famiglia Gabrielli, con a capo il presidente Luciano Gabrielli, la dirigenza rappresentata dall’amministratore delegato Luca Silvestrelli, il vicepresidente di Unioncamere nazionale nonché presidente della Camera di Commercio Marche Gino Sabatini, il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche prof. Gianluca Gregori e molte autorità marchigiane, laziali, nonché nazionali: il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze on. Lucia Albano, il Senatore on. Guido Castelli, il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’assessore al turismo del Comune di Roma Alessandro Onorato e il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti.

Esordisce l’on. Lucia Albano: “Da sambenedettese ho sempre ritenuto Gabrielli un punto di riferimento sia commerciale sia istituzionale, soprattutto perché è da sempre in continua evoluzione dal punto di vista imprenditoriale. Ha saputo coniugare tradizione e modernità e il made in Italy si fonda proprio sull’amore per il proprio territorio. Voglio ricordare l’impegno che sta portando avanti il Governo per mantenere la tradizione e la cultura culinaria.

Abbiamo bisogno di crescita della classe dirigente, che abbia primaria attenzione alla classe meno abbiente. Gabrielli ha dato un grande contributo a tutto ciò, specialmente nel periodo di pandemia, sostenendo le comunità locali e l’inserimento dei lavoratori, soprattutto i giovani”.

“Le Marche hanno saputo reagire alle criticità degli ultimi anni – dichiara il presidente della Regione Francesco Acquaroli -, un orgoglio che fa capire all’intera nazione il nostro dna lavoratore. Una nota positiva la meritano le imprese familiari, che costantemente riescono a progredire in modo da poter colmare il mercato in continua evoluzione”.

A sostegno delle parole del presidente Acquaroli, quelle dell’on. Guido Castelli: “Gabrielli è l’esempio primo della vivacità economica che stiamo respirando ultimamente, che coinvolge specialmente Ascoli Piceno e tutto il territorio”.

Seguono le parole del presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini: “Magazzini Gabrielli è il valore aggiunto delle Marche, la dimostrazione che l’azienda familiare non ha ceduto alle avance straniere, ampliando altresì il suo mercato fino a Roma. E’ un orgoglio affermare che Gabrielli è l’azienda familiare più importante del GDO dell’intero Centro Italia”.

“Tutto è partito da Ascoli – afferma il sindaco Marco Fioravanti – tutti siamo grati alla famiglia Gabrielli. Ora la loro mission è in accordo con il nostro progetto di inserimento nel nostro territorio di reti reti globali che possano espanderlo e valorizzarlo”.

E’ la volta dell’amministratore delegato Luca Silvestrelli: ” E’ emozionante vedere la crescita che abbiamo raggiunto, vedere come siamo riusciti a integrarci anche qui a Roma. il valore primario dell’azienda è il fattore umano. Abbiamo provveduto a integrare completamente i circa 800 collaboratori precedentemente appartenenti a Distribuzione Roma; questo è un valore che porteremo sempre con noi. La visione strategica è quella di radicarci nelle 5 regioni in cui siamo già approdati: Marche, Lazio, Abruzzo, Umbria e Molise, diversificando i nostri marchi: Tigre, Oasi e Tigre Amico, valorizzando un concetto fondamentale, quello di multicanalità.

Un plauso va anche al Rettore che ha contribuito attivamente a dare il proprio supporto all’azienda. A concludere la conferenza è l’assessore al Comune di Roma Alessandro Lombardo: Gabrielli è un investimento di grande portata sulla nostra città. E’ un onore per noi romani averli qui, soprattutto dopo aver riscontrato una evidente ripresa economica nell’ultimo periodo in tutta la città. Col tempo valuteremo insieme le opportunità che Gabrielli ci fornisce e, insieme, affronteremo le criticità che si presenteranno”.