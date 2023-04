GROTTAMMARE – Elezioni a Grottammare, la proposta della consigliera Antonella Ciocca: “Realizzeremo a Grottammare il primo cimitero per animali”. Segue la nota:

«Antonella Ciocca, Coordinatrice di Forza Italia per il Comune di Grottammare e Coordinatrice di Azzurro Donna per la Provincia di Ascoli Piceno, rilancia, per la campagna elettorale a sostegno del candidato Sindaco Marco Sprecacè, la sua idea di realizzare a Grottammare un cimitero per animali da affezione, ovvero quelli tenuti dall’uomo per compagnia, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come, ad esempio, il cane per disabili, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione.

Rientrano quindi in questa categoria tutti gli animali verso i quali c’è un notevole attaccamento da parte dell’essere umano, al punto che esso diventa parte integrante del nucleo familiare.

Da cittadina amante degli animali e come Coordinatrice Comunale di Forza Italia – dichiara la Ciocca, che è anche Consigliera Comunale dal 2013 – da tempo mi batto per dare una risposta ad un’esigenza che riguarda molti cittadini: come dare una degna sepoltura agli animali da affezione. Lo scorso anno ho avuto l’idea di realizzare un cimitero per animali da affezione, curandone personalmente lo studio di fattibilità e la relativa ricerca di mercato e coinvolgendo tutte le forze di opposizione. Sono così giunta, nel marzo 2022, a presentare in Consiglio Comunale una mozione per istituire un regolamento comunale per i servizi cimiteriali degli animali d’affezione.

Da studi fatti sul territorio, la Provincia di Ascoli Piceno ha un solo cimitero per animali da affezione che si trova ad Amandola, ma è privato; non esiste, invece, alcuna struttura pubblica. La mozione da me presentata, all’epoca è stata votata all’unanimità, dunque obiettivo centrato! Restava solo da scrivere il regolamento, individuare il terreno su cui realizzare questo cimitero e un’associazione che potesse occuparsi delle procedure burocratiche e operative della sepoltura.

Purtroppo, non si è dato seguito alla delibera. Per questo motivo ho riproposto con forza questo progetto nel programma elettorale del candidato Sindaco Marco Sprecacè, per dare finalmente concretezza ad un’opera utile a molti cittadini”.

“Un’inchiesta di Altroconsumo – prosegue la Consigliera Ciocca – ha rivelato che nel 2021 il numero di animali domestici in Italia ha raggiunto i 62 milioni. Molti possessori di animali ne hanno più di 1: il 62% almeno un cane e il 56% almeno un gatto. Questo significa che due famiglie su tre hanno un animale da affezione, ovvero un animale a cui sono molto affezionati tanto da diventare parte della famiglia. Quando questo muore, i proprietari non sanno dove portare il loro animaletto. In Italia, infatti, non esiste una normativa che stabilisca le modalità di sepoltura per i nostri amici a quattro zampe; quindi, per non incorrere in sanzioni, bisognerebbe disfarsi del corpo di questi poveri animali come se fossero immondizia. Ma è umanamente possibile prendere l’animale, che ci ha accompagnato per un bel tratto di vita e con il quale abbiamo trascorso tanti momenti felici, sistemarlo in un secchio o in una busta e sbarazzarcene come facciamo con i rifiuti?! Certamente no! È per tale ragione che in molti casi si finisce col sotterrare l’animale da affezione nel giardino di casa, magari chiedendo ad un amico o a un parente di farlo. È questo un malcostume, tra l’altro non permesso dalla legge, ma che viene compiuto in assenza di altre possibili alternative”».