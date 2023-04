59° Torneo delle Regioni Under 19, 1^ giornata

Piemonte Valle D’Aosta – Marche 2-0

Piemonte Valle D’Aosta (4-3-3): Romanin, Tommasino, Sicilia, Scala (41’ st Cannavò), Dell’Anno; Magalhaes (38’ pt Morganti), Bianco (18’ st Borin), Matija; Chiaria (21’ st Cavallo), Masante, Andreoletti (30’ st Critelli).

A disposizione: Bergonzi, Ferrari, Merlo, Savva. Allenatore Luciano Loparco



Marche (4-3-3): Canullo; Iulitti (14’ st Sciamanna), Riggioni, Postacchini, Fermani; Esposito (5’ st Sfasciabasti), Giunti, Di Matteo; Traini, Stampella, Scheffer Bracco (34’ st Merzoug).

A disposizione: Barzanti, Ciavarella, Gabrielli, Tuci, Cancrini, Cirulli. Allenatore Massimo Lombardi

Marcatori: 3’ pt Sicilia, 39’ st Critelli.

NOTE: Espulso al 46’ st Cavallo per gioco falloso. Ammoniti: Sicilia, Di Matteo, Riggioni, Matija, Postacchini. Recupero: 2’+4’.

VOLPIANO – Ko all’esordio per la Rappresentativa Marche Under 19 che viene sconfitta per 2-0 dal Piemonte Valle D’Aosta dopo una gara condotta dall’inizio alla fine. I marchigiani pagano l’emozione ad inizio gara che costa il vantaggio piemontese con Sicilia e nel finale su ripartenza Critelli blinda il risultato.

Commenta così la sconfitta mister Lombardi: “Abbiamo pagato l’emozione nei primi minuti, abbiamo preso gol su palla inattiva però abbiamo fatto una buona gara conducendo per tutta la partita. Nel finale abbiamo subito una ripartenza e hanno segnato il secondo gol. È un risultato bugiardo, speriamo di riprenderci e di giocarcela contro la Sicilia”