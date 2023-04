59° Torneo delle Regioni Under 17, 1^ giornata

Piemonte Valle D’Aosta – Marche 2-1

Piemonte Valle D’Aosta (4-4-2): Cabella; Mammolenti (18’ st Cotroneo), Mancino, Solavagione, Pauliuc (28’ st Carnevale); Gironda (16’ st Brizi), De Dominicis (1’ st Valentini), Manicone (31’ st Tortorella); Giraudo (9’ st Italiano), Ferrari (22’ st Leone), Giacona.

A disposizione: Valente, Manfredi. Allenatore Claudio Frasca

Marche (4-3-3): Bellucci; Ciottilli, Saponaro, Pietropaolo, Cosignani; Morini, Morelli (35’ st Castignani), Mangiacapre (12’ st Beu); Sergiacomo (26’ st Gaspari), Manna (7’ st Corrado), Pierluigi.

A disposizione: Orsini, Nobili, Alessandroni, Cerquozzi, Frulla. Allenatore Francesco Baldarelli

Marcatori: 17′ pt Sergiacomo, 25′ pt e 30′ st rigore Giacona.

NOTE: Ammoniti Pauliuc, Manicone, Pietropaolo. Recupero: 1’+7’.

VOLPIANO – Un esordio amaro per la Rappresentativa Marche Under 17 nel 59° Torneo delle Regioni che viene sconfitta per 2-1 dal Piemonte Valle D’Aosta. Dopo l’iniziale vantaggio marchigiano firmato da Sergiacomo, la gara viene ribaltata grazie alla doppietta di Giacona.

Mister Baldarelli commenta così la gara: “Abbiamo avuto un buon approccio alla gara nei primi venti minuti in fase di possesso palla e non abbiamo concesso nulla. Siamo andati in vantaggio e potevamo anche raddoppiare ma dal momento in cui abbiamo concesso il gol la squadra è sembrata smarrita. Il secondo tempo non mi è piaciuto, possiamo fare meglio perché abbiamo qualità. Era la prima gara, ci sono state le emozioni ma ora dobbiamo sistemarci e sono fiducioso che possiamo passare questa prima fase del torneo”.