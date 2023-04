SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione della 14ª Gran Fondo di San Benedetto del Tronto, per permettere lo svolgimento della gara ciclistica in sicurezza la viabilità cittadina subirà delle variazioni.

Domenica 23 aprile, giorno della competizione, a partire dalle 7 e fino a conclusione della manifestazione insisterà il divieto di sosta con rimozione coatta e il divieto di transito in via Milanesi, viale Marinai d’Italia, via Bruni, via Mazzocchi, via Pasqualetti, via Fiscaletti, via Gramsci, via Roma, via Marsala, via Manzoni, via Monfalcone, via Trento, via Panoramica, via Santa Lucia, via Mamiani, via Sgattoni, viale dello Sport, via Ponchielli, via Serao, via San Pio X, corso Mazzini e nelle piazze Garibaldi e San Giovanni Battista oltre che sul lungomare, a partire da largo Trieste fino all’intersezione con via Virgilio (compresa).

In conseguenza di questi divieti, si sottolinea che la viabilità sulle strade nei pressi del percorso di gara sarà di fatto limitata e il Comando di Polizia Municipale si riserva di effettuare ulteriori chiusure o deviazioni del traffico veicolare laddove queste misure si rendano necessarie per garantire il regolare svolgimento della competizione.

Infine si raccomanda a tutti i cittadini che si trovino nelle necessità di attraversare le aree interessate dalla manifestazione di impiegare itinerari alternativi ed evitare per quanto possibile di transitare nei pressi del percorso di gara.