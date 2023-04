TERAMO – Provincia di Teramo, si è conclusa la 6° Edizione del Progetto della Polizia di Stato “PretenDiamo Legalità”. Segue la nota della Questura:

«Nei giorni scorsi, in Provincia di Teramo, si è conclusa la 6^ Edizione del Progetto “PretenDiamo Legalità”, iniziativa realizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione al fine di promuovere la legalità, attraverso i temi del rispetto delle regole, del corretto utilizzo di Internet e dei valori della Costituzione che, insieme all’amicizia, alla libertà e alla solidarietà, rappresentano le basi per la crescita dei cittadini di domani e per la costruzione di una società responsabile.

Anche quest’anno le scuole primarie e secondarie della nostra Provincia hanno aderito con entusiasmo. Personale specializzato della locale Questura, della Sezione Polizia Stradale di Teramo e del Commissariato di P.S. di Atri, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale, ha incontrato studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di Pineto (Istituto Comprensivo Giovanni XXIII), Teramo (Liceo Classico Melchiorre Delfico, Istituto Pascal-Comi-Forti, Istituto Comprensivo Teramo 4 di San Nicolò a Tordino), Nereto e Sant’Omero (Istituto Comprensivo Nereto-Sant’Omero-Torano Nuovo), Martinsicuro (Istituto Comprensivo Sandro Pertini), Atri (Istituto Superiore Adone Zoli) e Canzano (Scuola Primaria).

Le problematiche connesse all’uso dei social media, le insidie presenti nella rete, le devianze giovanili – quali le baby gang e bullismo – e la violenza di genere sono i temi che hanno suscitato maggiormente l’interesse dei giovani studenti.

Al progetto è stato abbinato un concorso, destinato alle scolaresche che vi hanno partecipato, alle quali è stato proposto di predisporre un elaborato sulle tematiche affrontate. I lavori, costituti da testi, disegni, fumetti, video e spot sui temi sviluppati, sono stati valutati da una commissione composta da esponenti della Polizia di Stato e dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Alcuni elaborati concorreranno a una successiva selezione a livello nazionale».