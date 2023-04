SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Clean up, i cittadini si mobilitano per pulire le spiagge a nord del porto

L’iniziativa è organizzata per domenica 23 aprile da Plastic Free Odv Onlus

Domenica 23 aprile, i volontari di “Plastic Free Odv Onlus” di San Benedetto del Tronto propongono un “CleanUp” per effettuare la pulizia delle spiagge libere a nord del porto di San Benedetto. L’appuntamento, patreocinato dal Comune, sarà aperto a tutti i cittadini e il punto di ritrovo è il parcheggio dell’ex stadio Ballarin alle ore 10

Questo è uno degli oltre 300 appuntamenti di pulizia che si svolgeranno in contemporanea in tutta Italia in occasione della Giornata Mondiale della Terra e dell’Evento nazionale “Plastic Free”.

Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato nata nel 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. Nata come realtà digitale, ha raggiunto milioni di utenti e oggi, con più di 1.000 referenti in tutt’Italia, è una delle importanti associazioni impegnate su questa tematica.

Si ricorda che è necessaria per tutti gli interessati, minori compresi, iscrizione (gratuita) a questo link:

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/4256/23-apr-san-benedetto-del-tronto