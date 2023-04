TERAMO – Nel corso della mattinata di ieri, giovedì 20 aprile, una squadra di Vigili del Fuoco del Comando di Teramo è intervenuta sull’autostrada A24 all’interno della galleria Carestia, sulla carreggiata in direzione Teramo, a seguito di un incidente stradale. Una Smart con alla guida una ragazza è entrata in collisione con una Mini condotta da un’altra ragazza.

A causa della violenta collisione la Smart si è ribaltata su un lato e la conducente è rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo. Per liberare la ragazza i Vigili del Fuoco hanno tagliato il tetto dell’auto utilizzando la cesoia idraulica. In conseguenza dei traumi e delle ferite riportati la ragazza è stata trasporta presso l’ospedale di Teramo con un’ambulanza del 118. I Vigili del Fuoco hanno collaborato anche con il personale sanitario del 118 per soccorrere l’infortunata. La conducente della Mini è rimasta illesa e non ha avuto necessità di cure sanitarie.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per effettuare i rilievi dell’incidente e regolare il traffico veicolare. Il tratto autostradale interessato dall’incidente è rimasto aperta al traffico su un solo senso di marcia per tutta la durata delle operazioni di intervento e i rilievi dell’incidente.