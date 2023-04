SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Festa della Liberazione, martedì la deposizione delle corone.

Come di consueto la celebrazione si terrà dinanzi ai monumenti in largo Onorati e nella sede dell’ANMI.

In occasione della Festa della Liberazione, martedì 25 aprile, è in programma come di consueto la celebrazione istituzionale dell’importante ricorrenza. A partire dalle ore 11.30, in largo Luigi Onorati e poi nella sede dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, alla presenza di autorità civili e militari e delle associazioni combattentistiche, saranno deposte corone d’alloro dinanzi ai monumenti in memoria dei caduti. Si esibirà il Concerto Bandistico “Città di San Benedetto del Tronto”.