SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Concessioni balneari, la Corte Ue boccia l’Italia: “No al rinnovo automatico. Servono le gare, applicare la direttiva Bolkestein”.

La lunga querelle è terminata con una sonora bocciatura per l’Italia, e un invito ad applicare la direttiva Bolkestein . La sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Ue sulla normativa che regola le concessioni balneari nel nostro Paese conferma le previsioni e decide che queste “non potranno essere rinnovate automaticamente, ma dovranno essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente . I giudici nazionali e le autorità amministrative sono tenuti ad applicare le norme pertinenti di diritto dell’Unione, disapplicando le disposizioni di diritto nazionale non conformi alle stesse”, scrivono i giudici del Lussemburgo in una sentenza pregiudiziale in risposta a un quesito posto dal Tar della Puglia nei confronti di un ricorso diretto all’annullamento della delibera del Comune di Ginosa (TA) .