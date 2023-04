SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stato uno dei più brillanti chirurghi d’Italia, il professor Salomone Di Saverio, il protagonista dell’iniziativa “Io mi Presento” che il Rotary Club di San Benedetto sta portando avanti da mesi per aumentare la conoscenza, l’integrazione e la collaborazione tra soci del Club e per far crescere e diffondere la cultura del Rotary. Il professor Di Saverio, socio del Rotary Club di San Benedetto del Tronto, è primario del reparto di Chirurgia dell’ospedale Madonna del Soccorso e, in occasione della conviviale che si è tenuta alla Locanda del Terzo Settore, ha parlato della propria parabola professionale che lo ha portato, negli ultimi vent’anni, ad operare in prestigiosi ospedali sparsi in tutto il mondo ma anche ad insegnare in Atenei di fama mondiale: uno su tutti Cambridge. Significativo il titolo della sua relazione: “L’urobòro di Salomone. Da San Benedetto a San Benedetto, una storia di impegno, dedizione e successo”.