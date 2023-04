MONTEPRANDONE – Domenica 23 aprile la storica Villa Nicolai di Monteprandone vi aspetta per un Porte Aperte dedicato agli sposi e non solo. Dalle ore 17.30 alle 21.00 sarà possibile visitare la Villa, vivere i suoi spazi immersi in atmosfere uniche fatte di luci, musica, fiori, abiti, auto di lusso… Una festa a tutti gli effetti con la possibilità di partecipare gratuitamente ai work-shop con i fornitori e di assaggiare la cucina dei Catering (Mr Ok e PostoNuovo) immersi nella meraviglia del bosco illuminato.

L’evento “Un Matrimonio da Favola” è promosso da A New Event di Ascoli Piceno (service luci e luminarie d’arte) con la volontà di presentare al pubblico la nuova veste luminosa della Dimora con la collaborazione del team di professionisti che lavora in Villa. Un Porte Aperte per aiutare gli sposi e chiunque voglia fare una cerimonia o festa unica, elegante e memorabile. I partner dell’evento sono: Mia Atelier (abiti da sposa), Tiziana Recchi (fotografia), Fiori e Bijoux (allestimento e fiori), Elite Rent (noleggio auto di lusso), Tecno Elettro Service (Service audio), Cappelli Hair Designer (Parrucchiere ed estetica), Mr Ok Catering&Banqueting, Ristorante PostoNuovo con catering Davide Camaioni Chef.

L’ingresso a “Un Matrimonio da Favola” è gratuito, ma è richiesta la prenotazione per effettuare la Degustazioni di aperitivo. Prenotazioni: 333 2722246 o tramite web al link https://shorturl.at/cqFNO

PROGRAMMA EVENTO

Dalle 17.30 – Accensione delle luminarie del “Bosco Incantato” a cura di A New Events;

Dalle 18.00 – Concerto di Benvenuto con i Lovley Crew;

Ore 18.00-19.15 – Hair Show “Viva gli Sposi” con Andrea Cappelli (Cappelli Hair Designer)

Ore 18.45 -19.15 – Una chiacchierata con Francesca (Fiori e Bijoux) su allestimento e flower design per le tue nozze;

Ore 19.30 – 20.00 – I segreti per costruire il tuo menu di nozze, con Laura Di Pietrantonio (food event planner) e i Catering Mr Ok e Davide Camaioni.

Lasciati ispirare da…