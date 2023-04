SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tornano gli appuntamenti cicloturistici organizzati dalle guide dell’Associazione Le Marche Experience in collaborazione con l’Associazione Guide Cicloturistiche delle Marche e la Federazione ciclistica Italiana – comitato regionale delle Marche.

Tre sono le uscite in programma nella provincia di Ascoli Piceno: la prima sarà il 30 aprile “Tour dei colli Sambenedettesi”, la seconda il 21 maggio “Tour dei colli Ripani” e la terza l’11 giugno “Anello dei borghi Ascolani”.

Si tratta di tour ad anello che si inquadrano nella rassegna regionale “Bike & Wine”, giunta alla sua 3^edizione. La rassegna si pone l’obiettivo di abbinare la pratica cicloturistica alla scoperta dei luoghi di produzione dei vini tipici della regione, nel caso specifico le doc e docg del Piceno: Passerina, Pecorino e Rosso Piceno.

I percorsi prescelti e attentamente selezionati dalle guide, sono adatti a tutti coloro che hanno dimestichezza con la pratica ciclistica, anche grazie all’utilizzo delle bici a pedalata assistita che permettono di superare dislivelli – comunque limitati – anche ai meno allenati fisicamente.

Il primo appuntamento del 30 aprile sarà un affascinante viaggio lungo la Riviera Adriatica, partendo da San Benedetto del Tronto fino ai dolci colli dell’entroterra sambenedettese.

Dopo un primo tratto lungo la ciclopedonale si attraverserà la Riserva Naturale della Sentina, una delle aree protette più interessanti delle Marche, sia dal punto di vista botanico che faunistico. Risalendo il corso del fiume Tronto dalla foce, saliremo al borgo di Monteprandone, legato alla figura di San Giacomo della Marca, le cui spoglie sono conservate nel convento francescano non lontano dal paese.

Percorrendo strade secondarie e contrade si arriverà al borgo di Acquaviva Picena con la sua maestosa fortezza fatta erigere nella seconda metà del 1200 in posizione strategica per il controllo dei traffici commerciali e militari tra nord e sud della penisola. Dopo aver attraversato gli stretti vicoli del borgo, faremo una sosta presso la Cantina Cherri, dove assaggeremo un ottimo vino Offida Pecorino Docg, quindi inizieremo a scendere lungo le contrade per raggiungere, con un breve tratto off road, il Monte della Croce, splendido punto panoramico sulla cittadina rivierasca.

Infine avremo modo di visitare il nucleo storico di San Benedetto del Tronto, che ha come punto di riferimento la Torre dei Gualtieri.

Il 21 maggio sarà la volta di Ripatransone, splendido borgo adagiato su un’altura che domina la fertile valle del Tesino, a pochi chilometri dal mar adriatico. Da qui partiremo percorrendo le contrade Sant’Egidio e San Silvestro sui dolci colli che ci condurranno al borgo medievale di Marano, prospiciente la moderna cittadina balneare di Cupra Marittima dove visiteremo l’interessante area archeologica. Pedalando su strade secondarie arriveremo alla cantina Fontursia, dove sarà servita una degustazione che avrà come protagonista l’ottimo Rosso Piceno Doc Bio.

Infine, l’11 giugno sarà la volta dell’Anello dei Borghi Ascolani, versione ridotta del GABA (Grande Anello dei Borghi Ascolani). Si partirà direttamente dal centro storico del capoluogo Piceno, che sarà attraversato da sud a nord passando per la monumentale Piazza del Popolo e uscendo dalla Porta di Solestà, sul Ponte Romano Augusteo. Si seguirà il corso del fiume Tronto in direzione ovest per poi deviare verso il borgo di Gimigliano. Da qui ci muoveremo verso Venarotta e le sue frazioni per poi raggiungere la base del Monte Ascensione e l’area del Parco Naturale dei Calanchi, un ambiente di elevato interesse naturalistico. Dopo la sosta in cantina con assaggio dei vini ed altre specialità locali, si farà ritorno ad Ascoli Piceno.

Per informazioni e contatti 328 7193002.