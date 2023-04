MONTEPRANDONE – L’Handball Club Monteprandone vola idealmente in Tunisia con uno dei suoi ragazzi. Nella nuova Italia Under 17, infatti, c’è anche un giocatore della società verde: Wasim Khouaja.

Il centrale classe 2006, fiore all’occhiello del settore giovanile monteprandonese, figura tra i 18 atleti convocati dall’allenatore Marco Affricano e dal suo staff. Scatta a Chieti, nella Casa della Pallamano, il raduno degli azzurrini che dal 24 al 29 aprile parteciperanno ai campionati Mediterranei di categoria ad Hammamet. Sarà la prima uscita ufficiale della Nazionale appartenente al biennio 2006/2007 che, nel corso della prossima stagione, competerà per rientrare tra le qualificate agli M18 EHF EURO.

In Abruzzo in programma tre giorni di allenamenti al Centro tecnico federale, in coincidenza con il pre-raduno della Nazionale senior che poi raggiungerà Vigevano, e il 23 aprile trasferimento in Tunisia. Alla competizione giovanile parteciperanno 14 squadre: ci sono anche Algeria, Croazia, Egitto, Francia, Grecia, Kuwait, Arabia Saudita, Montenegro, Marocco, Romania, Spagna e Turchia.

La manifestazione, che avrà luogo nei palasport di Nabeul e Beni Khiar, si svilupperà attraverso una fase preliminare con due gironi, seguita dalle semifinali per le prime due e dalle gare di piazzamento per tutte le altre formazioni.

Il 22 aprile il sorteggio per composizione dei gruppi.

Dunque, per l’Handball Club Monteprandone l’ennesima soddisfazione di una primavera da incorniciare: prima la salvezza in Serie A2 della prima squadra, poi la qualificazione dell’Under 20 alla fase finale della Youth League, in programma proprio a Chieti a giugno, e adesso Khouaja vestito d’azzurro.

Di seguito l’elenco completo dei 18 atleti convocati dalla Nazionale U17.

PORTIERI: Orfeo Giorgi (PO – 2006 – Trieste), Omar Mejri (PO – 2006 – Modena), Alex Martini (PO – 2006 – Ravarino)

ALI: Gabriele Somma (AS – 2006 – Aetna Mascalucia), Simon Sirot (AS – 2007 – Brixen), Pietro Lo Duca (AD – 2007 – Trieste), Gabriele Garbellini (AD – 2006 – Metelli Cologne), Simone Giambartolomei (AD/TD – 2006 – Campus Italia).

TERZINI E CENTRALI: Alexander Hodges (TS – 2006 – Bolzano), Francesco Buccafusca (TS – 2006 – CUS Palermo), Alfonso Didone (TD – 2006 – Campus Italia), Nicholas Trost (CE – 2007 – Trieste), Lorenzo Ganz (CE – 2006 – RD Koper\SLO), Wasim Khouaja (CE – 2006 – Monteprandone), Antonio Capozzoli (CE – 2006 – Casalgrande Padana), Armin Niksiar (CE – 2006 – Bolzano).

PIVOT: Efrem Saccardo (PI – 2006 – Malo), Davide Babini (PI – 2007 – Faenza).