SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Progetto “Rotary a cuore aperto” con il quale i Sodalizi rotariani locali (Rotary di S.Benedetto del Tronto Nord in rete con il Rotary di San Benedetto del Tronto, l’Inner Wheel e il Rotaract della Riviera e il Distretto Rotary 2090) stanno dotando il nostro territorio di postazioni-defibrillatore (finora donati 6 defibrillatori, 3 a San Benedetto e altri 3 a Grottammare), prevede il partenariato con il Centro di Formazione Misericordie d’Italia per la formazione alla Defibrillazione Precoce e per la divulgazione e la sensibilizzazione alla cittadinanza sul tema.

Proprio con questa finalità si è tenuto Giovedì 20 Aprile un incontro con le quinte classi del Liceo Scientifico B.Rosetti, che ha avuto il fine di presentare ai 60 studenti presenti il nuovo defibrillatore semi-automatico, inaugurato il mese scorso alla Sala Consiliare del Comune di San Benedetto (a breve distanza dal Liceo), e nel contempo di rilasciare anche qualche nozione sulla defibrillazione precoce e sulla rianimazione cardiopolmonare.

La presentazione è stata a cura di Alessandro Speca, Presidente del Rotary di San Benedetto del Tronto Nord e anche Formatore B.L.S.D. del Centro di Formazione Misericordie d’Italia e dell’ I.R.C. Comunità, e si perfezionava con una simulazione di intervento per “morte cardiaca improvvisa” sul manichino didattico da parte dei Volontari della Confraternita di Misericordia e successivamente è stata data la possibilità anche agli studenti disponibili di poter provare. Il Comune di San Benedetto del Tronto ha incoraggiato questa iniziativa di informazione, partecipando con il proprio Consigliere Comunale, Domenico Novelli, che ha portato il saluto del Sindaco Antonio Spazzafumo.