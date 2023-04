SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ in arrivo una grande opportunità per tutti gli operatori del sociale che sono quotidianamente impegnati nella relazione professionale d’aiuto: dagli assistenti sociali agli educatori, dai counselor agli psicologi, dagli orientatori ai formatori, dai pedagogisti agli insegnanti, dagli operatori socio-sanitari agli infermieri.

Il 29 aprile, infatti, si svolgerà un importante convegno intitolato proprio “La supervisione nelle professioni socio-sanitarie” ed il programma ricco di interventi da parte di professionisti di settore prevede anche lo svolgimento di Sessioni Pratiche di Supervisione. A guidarle sarà il Dott. Giancarlo Santoni, psicoterapeuta di origine romane che selezionerà alcuni casi per offrire supervisione dal vivo. La proposta di “case analysis” può essere inviata registrandosi all’evento e compilando l’apposito form di richiesta. In apertura ci saranno i saluti dell’Assessore Andrea Sanguigni e della Coordinatrice dell’ATS21 dott.ssa Simona Marconi. Interverrà poi la sociologa Sabrina Spagnuolo in rappresentanza del Coordinamento Nazionale dei Counselor Professionisti ed a seguire la dott.ssa Rita Ferro (Assistente sociale e supervisore), il dott. Eugenio Lampacrescia (Pedagogista), la dott.ssa Monia Sabbatini (counselor e facilitatore AMA), la sig.ra Mariniello Marina (counselor-formatrice). L’evento sarà moderato dal dott. Cristian Flaiani (career counselor & specialist in talent education).

Per tutte le informazioni è possibile consultare il seguente link: https://bit.ly/3mTwpfU

Per partecipare all’evento è necessario compilare il seguente form: https://bit.ly/3kh8zK9

E se interessati/e a proporre un caso-studi da supervisionare è necessario inoltrare richiesta da questo semplice form: https://bit.ly/41ukLHo

Un evento molto importante per il nostro territorio organizzato dall’Ambito Territoriale Sociale 21 insieme al CNCP counselor professionisti e sostenuto da Simbiosofia Formazione, Sipgi Marche e Sipea onlus: un evento pensato a livello inter-regionale per tutte le professioni socio-educative e socio-sanitarie.