MONTEPRANDONE – Sabato 29 aprile, al Centro Pacetti, va in scena l’ultimo appuntamento della rassegna teatrale “Monteprandone in scena”, organizzata dalla compagnia teatrale monteprandonese “Anime sul Palco” con il patrocinio e il sostegno del Comune di Monteprandone e il patrocinio dell’Unione Italiana Libero Teatro (UILT) e della Regione Marche.

A salire sul palco del Centro Pacetti di Monteprandone sarà la compagnia teatrale “Anime sul palco” con la commedia dialettale “Vi presento mia moglie”, una commedia brillante e divertente, carica di colpi di scena con la regia di Emilio Fabrizio La Marca.

Personaggi eterogenei e complessi contraddistinguono scena dopo scena tutto lo spettacolo, catturando l’attenzione attraverso una spiccata potenza narrativa ed emotiva.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21. Costo del biglietto: 8 euro intero, 5 euro per over 65 e under 14, gratis per le persone con disabilità. Per info 3471659688.