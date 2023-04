SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattina del 20 Aprile, presso la Sala Consiliare del Municipio, è stata presentata la 14ª edizione della Gran Fondo San Benedetto del Tronto – Riviera delle palme. Una serie di eventi, legati alla manifestazione sportiva, avranno luogo al 21 al 23 Aprile con la Gara vera e propria.

Anche quest’anno la logistica della manifestazione il Geko Village, che si trova a poche centinaia di metri dalla partenza e dall’arrivo. Proprio qui ci sarà la segreteria e si svolgerà il pasta party.

Il pacco gara previsto per tutti i partecipanti sarà composto da una bottiglia di vino dell’azienda Ciù Ciù, un pacco di pasta del Pastificio Artigianale Leonardo Carassai e una barretta energetica Pro Action.

Venerdì 21 aprile e sabato 22 aprile, a partire dalle ore 8 si terrà Piceno Trail, un nuovo grande evento organizzato per tutti gli amanti della libera escursione. Sempre sabato 22 aprile alle ore 15, invece, manifestazione promozionale in piazza Giorgini per bambini dai 5 ai 12 anni, organizzata dall’ASD “Pedale Rossoblu”.

La granfondo, partirà Domenica 23 Aprile alle ore 8 da Viale Buozzi, offrirà due tracciati: un lungo di 119,55 chilometri (1666 metri di dislivello) e un corto di 95,70 chilometri (1297 metri di dislivello). Ulteriori dettagli sulla pagina apposita del sito internet ufficiale (clicca qui, https://www.granfondosanbenedettodeltronto.it/percorso). Saranno 1200 i partecipanti, provenienti provenienti da 30 diverse province italiane

Queste le premiazioni: come ogni anno, i primi assoluti, uomini e donne, saranno premiati con la maglia della granfondo, mentre ai primi tre di categoria andranno prodotti della Sabelli, della Ciclopromo Components, delle aziende, Topeak, Anima e Bryton. Premiazioni anche per le categorie Donne A (da 19 a 39 anni), Donne B (da 40 anni a 49 anni), Donne C (da 50 anni a 59 anni) e Donne D (oltre 60 anni). I premi di categoria potranno essere ritirati subito dopo l’uscita della classifica presso il Geko Village, segreteria della granfondo. Previsto anche il premio “Memorial Peppe Pignotti non mollare mai”, che andrà al primo arrivato della categoria supergentleman A del percorso lungo.

“La mia associazione parteciperà a questo evento nella giornata di venerdì 21 – annuncia l’Avvocato Francesca Biancifiori Presidente dell’Associazione “Giustizia Donna” – Ci incontreremo in Piazza Giorgini alle ore 17 dove ci sarà un evento formativo ed informativo, al quale parteciperà l’arbitro Alice Gagliardi della Lega Dilettanti. Ci parlerà dell’importanza dello sport per il contrasto della violenza maschile contro le donne. Poi partiremo per una pedalata in rosa. Si partirà da Piazza Giorgini, si arriverà sino alla rotonda di Porto d’Ascoli, poi torneremo Indietro fino al gabbiano Jonathan dove ci sarà il lancio dei palloncini di “Giustizia Donna”e la dottoressa Annarita Cinaglia leggerà una poesia attinente ovviamente al tema del contrasto della violenza maschile contro le donne. abbiamo deciso di partecipare a questo grande evento sportivo perché noi dell’Associazione “Giustizia Donna” riteniamo che lo sport sia fondamentale per il contrasto e la prevenzione della violenza maschile contro le donne. è tenuto proprio conto della platea che è in grado di raggiungere la Granfondo, perché raggiunge i giovani e sappiamo che le contrasto e la violenza maschile e soprattutto una questione culturale”

“L’evento da noi organizzatom si intitola Sport e Longevità. – dichiara la dottoressa Annarita Cinaglia dell’associazione “Marche Living – Si partirà alle 14.30 con una passeggiata sul Lungomare, poi ci sarà un convego alle ore 16.00, con un parterre importante: abbiamo il dottor Giorgio Tordini, che è una roccaforte della Gran Fondo, la nutrizionista dottoressa Capocasa, e la signora Filomena Ferretti che ci illustrerà le virtù di alcuni prodotti che possono aiutarci nella longevità. ”

“Organizzo la Gran Fondo da 14 anni – dice Sonia Roscioli Presidente dell’ASD “Bicigustando”– ed ho fatto partire sempre le donne in prima griglia perchè le donne vengono bistrattate su tutte le gran fondo d’Italia partono dal fondo. Poi abbiamo introdotto delle categorie più ampie per le premiazioni. Volevo ricordare il premio dedicat a Peppe Pignotti, un carissimo amico, ed anche quest’anno lo ricderemo con un trofeo, che sarà consegnato al primo classificato del percorso lungo. Il Ristoro di Force sarà dedicato dedicato a Graziano Accorsi, Grande amico della Gran fondo. Ringrazio la Regione Marche, del Comune di San Benedetto del Tronto, del Bim Tronto, dell’Associazione albergatori Riviera delle Palme, di Design Arredo, di FAM Costruzioni, della SGA, Salaria 259, Cimas Ristorazione, FIFA Security e ANC Spinetoli, la Proloco Di Offida, Ciù Ciù e gli altri sponsor, e sorattutto ad Alessandro Amadio direttore dell’Ufficio Sport, che è sempre di grande sostegno.”

I vari aggiornamenti della Gran Fondo potranno essere seguiti in tempo reale sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/granfondosanbenedettodeltronto/ o sul profilo Instagram https://www.instagram.com/granfondosbt/. Per avere informazioni, invece, bastera’ scrivere a gfsanbenedettodeltronto@gmail.com

Qui il programma completo: Gran Fondo San Benedetto del Tronto