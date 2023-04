SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Azienda Multi Servizi S.p.A. è in procinto di attivare una campagna ispettiva in tutto il territorio provinciale piceno. Le ispezioni riguarderanno gli impianti termici, aventi le seguenti caratteristiche:

Le ispezioni avranno lo scopo di verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni di legge. In caso d’ispezione, l’utente verrà informato preventivamente, almeno 15 giorni prima, tramite lettera raccomandata, che conterrà tutte le istruzioni relative all’ispezione che verrà effettuata. Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Azienda Multi Servizi S.p.A. al numero telefonico 0735317066 oppure consultare il sito

La nota completa:

CONTROLLI ED ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI

Ai sensi della Legge Regionale 19/2015, come previsto dall’articolo 9 del d.p.r. 74/2013, sono soggetti agli accertamenti o alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, a energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:

a) impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW;

b) impianti a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento o raffrescamento), non minore di 12 kW.

L’attività di controllo è svolta dalle Autorità Competenti per territorio (Comuni con più di 40.000 abitanti e, per il restante territorio, le Province) o da altri enti (soggetti esecutori) delegati allo scopo dalle stesse Autorità Competenti

1. Azienda Multi Servizi S.p.A. è il Soggetto Esecutore individuato dai Comuni di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici siti nei propri territori di competenza ed è soggetto responsabile dell’esecuzione del servizio di ispezione degli impianti termici siti nel territorio di competenza della Provincia di Ascoli Piceno.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEI CITTADINI?

Il responsabile d’impianto deve:

creare il libretto d’impianto con la collaborazione del manutentore e conservarlo, tenendolo successivamente aggiornato;

dichiarare all’Autorità competente, o all’ente da essa delegato, l’esistenza dell’impianto, inviando le pertinenti pagine del libretto (nei territori di competenza di Azienda Multi Servizi S.p.A. provvede il manutentore/installatore per conto del responsabile impianto)

far eseguire due tipi di controlli periodici sull’impianto:

1) la manutenzione ordinaria, obbligatoria per tutti gli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, secondo la periodicità dichiarata per iscritto dall’installatore o dal manutentore;

2) il controllo dell’efficienza energetica (da eseguirsi da parte del manutentore in concomitanza con una manutenzione ordinaria), con invio dei risultati all’Autorità Competente (sempre a cura del manutentore) e pagamento del segno identificativo (bollino), obbligatorio nei seguenti casi:

– impianti per la climatizzazione invernale dotati di caldaia, con potenza termica utile nominale di almeno 10 kW,

alimentati con qualsiasi tipo di combustibile;

– impianti per la climatizzazione estiva e pompe di calore, di potenza termica utile nominale di almeno 12 kW;

– scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento o teleraffrescamento, di potenza termica utile nominale di

almeno di 10 kW;

– impianti di cogenerazione o trigenerazione di qualsiasi potenza.

Periodicità per il controllo dell’efficienza energetica e invio del relativo rapporto con bollino:

Le periodicità sono stabilite dall’Allegato 3 alla L.R. 19/2015 e variano secondo la tipologia e la potenza dell’impianto. Occorre eseguire il controllo entro la fine del mese in cui capita la scadenza definita nell’Allegato 37. Per impianti nuovi, ristrutturati o in cui è stato sostituito il generatore (caldaia), la data da prendere a riferimento per il rispetto della periodicità stabilita dall’Allegato 3 è quella del primo controllo di efficienza energetica.

In caso di impianti inutilizzati, è possibile disattivare l’impianto sul Catasto Unico Regionale inviando apposita comunicazione all’Autorità Competente utilizzando il modello scaricabile dal sito regionale: se non si procede alla disattivazione, le scadenze di cui sopra e i relativi obblighi continuano a decorrere. In caso di disattivazione, gli obblighi di manutenzione e di controllo dell’efficienza energetica sono sospesi e riprendono dalla data di riattivazione dell’impianto

Ogni volta che cambia il Responsabile dell’Impianto10 occorre inviare la relativa comunicazione all’Autorità Competente, utilizzando il modello scaricabile dal sito regionale.

ADEMPIMENTI SPECIFICI IN CASO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO O TELERISCALDAMENTO

È obbligatorio installare sistemi di contabilizzazione e sistemi di termoregolazione e adottare un determinato criterio di ripartizione dei costi nei condomini e negli edifici con impianto di riscaldamento centralizzato o riforniti da una rete di teleriscaldamento, come previsto dal D. Lgs. 102/2014 e successive modifiche.

QUALI IMPIANTI VENGONO SOTTOPOSTI A CONTROLLO E ISPEZIONE?

Sono sottoposti a controllo documentale e ispezione in campo gli impianti per cui è obbligatorio il controllo dell’efficienza energetica: vedi precedente punto 2)11. L’Autorità competente (o l’ente delegato) esegue sul proprio territorio tali controlli documentali e ispezioni per verificare il rispetto degli adempimenti e garantire così un parco impianti più efficiente e sicuro, a tutela delle persone e dell’ambiente.

L’ispezione è preannunciata da una lettera di avviso spedita almeno 15 giorni prima del giorno stabilito e che contiene tutte le istruzioni necessarie anche per concordare un orario o un giorno differente.

COSA VIENE CONTROLLATO? QUALI SONO LE CONSEGUENZE IN CASO DI INADEMPIMENTO?

Viene verificato il rispetto della periodicità delle manutenzioni e la presenza della prevista documentazione, tra cui il libretto d’impianto. Se non si esegue la manutenzione secondo la cadenza stabilita e non si adempie alle eventuali diffide, si incorre in sanzioni fino a 3.000 euro. La mancanza del libretto d’impianto e la mancata comunicazione dell’esistenza dell’impianto comportano una sanzione fino a 3.000 euro.

Viene verificato il rispetto della cadenza per il controllo dell’efficienza energetica stabilita dall’Allegato 3, delle relative prestazioni di efficienza energetica e degli altri obblighi di legge. In caso di inadempienze e inosservanza delle eventuali diffide, si incorre in sanzioni fino a 3.000 euro. Per gli impianti non in regola con gli adempimenti di cui sopra, si dovrà corrispondere anche il costo dell’ispezione in campo, variabile secondo la potenza dell’impianto, come da Allegato 6 alla L.R. 19/201512. Per impianti in regola l’ispezione è gratuita.

Negli impianti di riscaldamento centralizzato o riforniti da una rete di teleriscaldamento, viene verificata anche l’avvenuta installazione di sistemi di contabilizzazione e sistemi di termoregolazione e l’avvenuta adozione del previsto criterio di ripartizione dei costi. In caso di inadempimento, si rischia una sanzione da 500 a 2.500 euro.

Per approfondimenti è possibile consultare il sito della Regione Marche alla voce “Impianti termici”:

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Energia/Impianti-termici

COME CONTATTARE AZIENDA MULTI SERVIZI S.P.A.?

I nostri uffici sono situati in Via T.Mamiani 29 a San Benedetto del Tronto e rispettano i seguenti orari di apertura: tutti i giorni

dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00.

Per informazioni:

0735 31 70 66

@ info@impiantitermici.ap.it (per la Provincia e il Comune di Ascoli Piceno)

@ impiantitermici@sbt.it (per il Comune di San Benedetto del Tronto)

impiantitermici.ap.it