GROTTAMMARE – Ruba un monopattino nei pressi del Centro Commerciale, 19enne arrestato dai Carabinieri. Segue la nota:

«Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Benedetto del Tronto, nel corso di uno specifico servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione di reati contro il patrimonio, allertati da una chiamata pervenuta alla Centrale Operativa, sono intervenuti in Grottammare, nei pressi del centro commerciale “L’Orologio”, ove poco prima era stato segnalato un furto di un monopattino elettrico.

Nello specifico, un 31enne del luogo, accortosi che qualcuno stava asportando il proprio velocipede, che poco prima aveva lasciato parcheggiato ed assicurato con lucchetto nel parcheggio del supermercato, allertava immediatamente i Carabinieri attraverso il numero di emergenza 112 ed inseguiva anche per un tratto il ladro. I militari, giunti con grande rapidità e raccolte le necessarie informazioni dalla vittima si sono quindi posti sulle tracce del malvivente che, nel frattempo, era riuscito a raggiungere il centro della cittadina. Prontamente raggiunto, il giovane, un 19enne di San Benedetto, è stato pertanto bloccato ed identificato. Il monopattino, del valore di circa 1.500 euro, è stato recuperato e restituito all’avente diritto. Le successive attività, compresa la visione delle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale, hanno permesso di raccogliere tutti gli elementi per poter dichiarare in arresto il giovane che è stato posto agli arresti domiciliari. L’arresto è stato successivamente convalidato dal Tribunale di Fermo che ha confermato la custodia cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g. a carico dell’imputato».