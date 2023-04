SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella seduta di martedì 18 aprile la Giunta comunale ha approvato:

– la variazione di alcune previsioni di cassa del Bilancio in relazione ad alcuni stanziamenti rivelatisi insufficienti per richieste di pagamento superiori alle attese;

– l’accettazione della donazione di diverse attrezzature di spiaggia idonee all’uso di persone diversamente abili (ombrelloni, lettini, sedie, sollevatori, pannello informativo in braille) da parte dell’Impresa Sociale Comete Srl di Comunanza (AP) che ha ottenuto un finanziamento regionale, nell’ambito del progetto “Marche for all”, per realizzare sull’arenile di San Benedetto una seconda spiaggia libera attrezzata accessibile a tutti.