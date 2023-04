ASCOLI PICENO – CGIL Ascoli Piceno: oggi Assemblea Generale, eletta la nuova Segreteria Provinciale. Maria Calvaresi e Daniele Lanni affiancano Barbara Nicolai. Segue la nota:

«Alla presenza del Segretario Generale della Cgil Marche Giuseppe Santarelli, che ha concluso i lavori, si è tenuta oggi presso l’Hotel Progresso a San Benedetto l’Assemblea Generale della Cgil Ascoli Piceno. Una discussione che è durata tutta la giornata, lunga e approfondita, durante la quale tra le altre cose, è stata messa al voto la proposta della nuova Segreteria Provinciale della CGIL Ascoli Piceno e del Presidente dell’Assemblea Generale.

Il nuovo Presidente dell’Assemblea eletto all’unanimità è Stefano Girolami, modererà i lavori dell’Assemblea Generale eletta 3 mesi fa al Congresso Provinciale per i prossimi 4 anni. La nuova Segreteria, eletta con il 77% dei consensi, è composta da Maria Calvaresi, riconfermata, e da Daniele Lanni, neo eletto. Calvaresi e Lanni, affiancheranno la già eletta Segreteria Generale Barbara Nicolai.

Stefano Girolami, oggi membro della Segreteria Provinciale dello SPI-CGIL, è già stato in passato Segretario della FP-CGIL di Ascoli, oltre che storico rappresentante sindacale, e militante della CGIL da decenni.

Maria Calvaresi, riconfermata dopo una esperienza di due anni già maturata in Segreteria con delega alle questioni di genere, alla contrattazione sociale e al welfare, viene da un lungo percorso nella Funzione Pubblica CGIL di Ascoli Piceno, di cui è stata anche Segretaria Generale sino a due anni fa, oggi è anche Segretaria Generale della SLC-CGIL (comunicazione).

Daniele Lanni entra per la prima volta in Segreteria Confederale. Dopo una esperienza maturata nel sindacato studentesco a livello locale prima e nazionale poi, acquisisce nel 2014 in Cgil la responsabilità del Nidil-Cgil di Ascoli Piceno (categoria dei lavoratori precari), ed è dal 2017 ad oggi anche Segretario Generale della Flai-Cgil Provinciale (alimentaristi).

Barbara Nicolai, Segretaria Generale, commenta: “Oggi era un appuntamento importante per dare gambe agli impegni politici presi in sede congressuale. Siamo pronti da ora in prima linea per rilanciare con forza la nostra iniziativa sindacale e politica, a partire dal percorso che abbiamo in campo che ci porterà a dara una risposta forte al Governo Nazionale nella manifestazione del 6 Maggio, e del percorso di assemblee che stiamo portando avanti sulla Piattaforma regionale “Verso Marche 2025”, per portare avanti la nostra idea di Regione Marche”».