SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Posti esauriti da oltre un mese per l’evento Giochi a Tavola nello storico locale di Sigismondo Gaetani. Saranno quaranta i fortunati partecipanti alla cena degustazione in programma per il prossimo giovedì con la presenza di tre cantine d’eccezione: Valter Mattoni, Poderi San Lazzaro e Macondo di Lorenzo Catasta.

Grazie alla creatività dello chef Vittorio De Benedictiis il menu ideato parla del territorio in modo innovativo mettendo in prima linea le materie prime delle campagne marchigiane, dagli ortaggi alle carni di filiera.

“Sono molto felice del successo del nostro ciclo di eventi” – aggiunge Laura Di Pietrantonio ideatrice del format Giochi a Tavola in risposta al bando regionale “Enoturismo delle Marche dalla vigna alla tavola” – “siamo alla settima serata e al settimo sold out con prenotazioni e interesse crescente anche da parte del pubblico fuori regione”

Per la serata del 20 aprile sono in programma prove sensoriali divertenti che gli ospiti eseguiranno al tavolo con l’aiuto di produttori e sommelier. Riconoscimenti olfattivi, trovate il campione di vino che sa di tappo, riconoscere l’olio extravergine di qualità, apparecchiare correttamente la tavola e tanto altro per potenziare la propria cultura enogastronomica.

Prossimi appuntamenti Marche&Wine Giochi a Tavola di:

5 Maggio , Ristorante Vecchio Mulino, Rocca Fluvione

, Ristorante Vecchio Mulino, Rocca Fluvione 11 Maggio, Pub Il Torrione, San Benedetto del Tronto

Informazioni e prenotazioni: 333 2722246

MENU DELLA SERATA del 20 APRILE

entreè

Cioccolato, caramello, acciughe e gelato di cipolla (Az. Maivo, Valdaso)

in abbinamento Marche Igp Passerina, Poderi San Lazzaro

antipasto

Carciofo alla brace e olandese (Az.Maivo, Valdaso)

Pollo, agretti e arachidi

in abbinamento Offida Pecorino Docg Pistillo, Poderi San Lazzaro

primo piatto

Ravioli di salsiccia (Giarramì), asparagi e vaniglia

in abbinamento BIANKO, Macondo

secondo piatto

Coniglio alla marchigiana

in abbinamento Marche IGT Cosecose, Valter Mattoni

dolce

Amaro di agrumi

piccola pasticceria dello chef

in abbinamento Vermont di Offida, Poderi San Lazzaro

Di seguito il foto racconto della serata del 14 aprile presso il Ristorante Anita di Cupra Marittima