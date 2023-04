GROTTAMMARE – Secondo appuntamento a Grottammare con la stagione del Teatro per la Scuola, iniziativa promossa dall’assessorato alla cultura del comune di Grottammare e da Proscenio Teatro, nell’ambito di Tir-Teatri in rete, il più grande circuito di teatro per ragazzi, scuole e famiglie del sud della regione Marche.

Giovedì 20 e venerdì 21 aprile, al teatro delle Energie, andrà in scena la commedia “L’arca di Noè”, tratta dal romanzo “L’arca parte alle otto” di Ulrich Hub, con la regia di Mario Fracassi. Uno spettacolo che presenta una versione moderna e diversa del Diluvio Universale, raccontata dalla prospettiva di tre pinguini e giocata su un registro che mescola l’umorismo alla riflessione e all’indagine esistenziale. Un racconto fuori dall’ordinario dove, in modo divertente e arguto, poesia e ironia si intrecciano; una storia divertente e poetica sull’amore, una favola di amicizia e di solidarietà vista con gli occhi dei bambini, ma che può essere letta a più livelli.

Un progetto ormai attivo da dieci anni che vede le Scuole dell’infanzia e primarie di Grottammare entrare in quel luogo meraviglioso che è il teatro delle Energie per assistere a uno spettacolo dal vivo, fatto da attori veri che si relazionano con un pubblico vero, la cui forza risiede nel fatto che a tutti, indistintamente, viene offerta questa possibilità, sia a quelli che per condizioni familiari hanno già dimestichezza con il teatro, sia a quelli che, invece, non avrebbero questa opportunità.