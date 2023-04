SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Vittorie nel campionato italiano di Serie B di Padel e vittoria nel campionato di serie D1 maschile di tennis. È questo il bilancio del weekend di gare che ha visto impegnati gli sportivi e le sportive del Circolo Tennis Maggioni.

In grande spolvero il team maschile del CT Maggioni in trasferta in Piemonte, che nella quinta giornata di campionato di Serie B di padel disputatosi domenica mattina, supera con un secco 3-0 il TC Alba grazie alle ottime prestazioni delle coppie Melchiorre-Gabrielli, Rosetti-Paoletti e Coccio’-Miccini.

Sugli scudi anche le giocatrici del team femminile di Serie B di padel che sfruttano nel migliore dei modi la gara interna di sabato mattina contro le romagnole del Mima Mare Pineta: vittorie di Battistini-Grimalska e Battistini-Celani per il 2-1 finale.

Per quanto riguarda la prima giornata della Serie D1 maschile di tennis, da segnalare l’esordio vincente per 3-2 a Castel di Lama della formazione del CT Maggioni scesa in campo con Gasparrini (capitano), Giorgini, De Flavis e Valentini.