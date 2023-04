FABRIANO – Nulla da fare a Fabriano dove la formazione locale, nella gara di ritorno della semifinale play-out, vince travolgendo le rossoblù della Iplex – Falco Investigazioni garantendosi con un netto 3-0 il diritto al Golden set anch’esso chiusosi con un netto 15-7. Nulla da dire, netto il divario tra le due formazioni, il che fa pensare che la prestazione di Fabriano una settimana fa nella gara di andata a Porto Sant’Elpidio, fosse stata molto al di sotto dei suoi standard.

Nulla da rimproverare alle ragazze allenate da Mattia Gambini e Luigina Di Ventura, brave a reggere l’urto proprio fino all’ultima partita, soprattutto in considerazione del fatto che era sicuramente la formazione più giovane della serie D marchigiana e serbatoio importante della formazione di serie B2. Della gara purtroppo c’è poco da dire, con Fabriano che in tutti i set ha sempre dimostrato un atteggiamento di concentrazione ed “aggressività” che non hanno lasciato scampo alle giovani avversarie.

Servizio e muro sono state le armi principali del team di casa. Ora le ragazze della Iplex – Falco Investigazioni tra due settimane giocheranno lo spareggio per entrare come prime nella classifica dei possibili ripescaggi. Ma da parte della società che rappresenta Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio c’è la chiara volontà di cercare di acquisire il titolo senza aspettare improbabili ripescaggi, anche per mantenere una categoria assolutamente strategica per il settore giovanile rossoblù.