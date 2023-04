JESI – Sabato 14 e domenica 15 aprile si è svolto a Jesi il Torneo di rugby Federico II, giunto alla sua 4° edizione, che nonostante le condizioni meteo avverse, ha ospitato più di 200 bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia per disputare l’ambito torneo.

La Fi.Fa. Security Unione Rugby ha partecipato numerosa, portando gli atleti dai 6 ai 12 anni a giocare e a divertirsi sul campo di Jesi, e se per i più giovani si tratta di partite con i pari età senza fini agonistici, ma solo di condivisione del gioco del rugby senza un vincitore acclamato, per la categoria Under 13 invece il Torneo mette in palio una splendida coppa che viene vinta dalla squadra che supera il proprio girone e vince le finali.

Quest’anno i ragazzi di San Benedetto hanno giocato insieme ai compagni dell’Ascoli Rugby, con una formazione davvero competitiva e nonostante la pioggia battente, sono riusciti ad imporsi e a vincere tutte le partite giocate, aggiudicandosi l’ambito Trofeo. Notevole la gioia del coach Massimiliano Coppeta e del suo vice Carlo Coppa, che hanno esaltato lo spirito di gruppo, le qualità sportive e tecniche dei ragazzi che si allenano insieme ormai da diverso tempo, senza mai tirarsi indietro davanti alle sfide e lottando sempre fino all’ultimo con la massima concentrazione.