SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la vittoria di 6-4 in trasferta contro la Sambenedettese Beach Soccer, sul difficile campo di Castignano, la squadra si prepara per l’ultima gara della competizione in casa contro la squadra ascolana dell’ASD Stortenham, che si terrà lunedì 17 aprile alle ore 21.30 presso il “Centro Sportivo Agraria” di San Benedetto del Tronto.

Questa giovane squadra fa parte del Campionato Open CSI organizzato dal Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, ed è una delle formazioni più giovani d’Italia nel circuito Open. Nonostante l’inizio di stagione difficile a causa della loro inesperienza e del confronto con atleti più esperti, i ragazzi guidati dall’allenatore Giacomo De Zio hanno maturato una preparazione adeguata nel corso della stagione, pronti ad affrontare le sfide che si presentano.

Essere a un passo dalla vittoria nella Joy Cup è il giusto premio per l’impegno e la dedizione dimostrati dai ragazzi dell’ASD San Giuseppe durante la stagione. Oltre al trofeo in palio, c’è un’ulteriore motivazione per la squadra, con il bomber Morelli Lorenzo che è a un passo dall’agognato titolo di miglior marcatore dell’intero campionato provinciale Open. La sua abilità nel concludere a rete, ben supportato dai suoi compagni di squadra, è stata fondamentale per il successo della squadra e sarà interessante vedere se riuscirà a conquistare questo prestigioso titolo.

L’ASD San Giuseppe è un esempio di come la determinazione, la dedizione e la preparazione possono portare a risultati positivi anche per squadre giovani e inesperte. Con il supporto di mister De Zio e l’impegno dei suoi giocatori, la squadra è riuscita a migliorare nel corso della stagione e a raggiungere ben preparati le fasi finali della Joy Cup. Sarà una sfida emozionante contro l’ASD Stortenham e i tifosi dell’ASD San Giuseppe, con il presidente Alfredo De Berardinis ed il responsabile tecnico Adriano Piccinno, non vedono l’ora di vedere i loro ragazzi dare il massimo in campo per cercare di portare a casa la vittoria e il titolo di miglior marcatore.

In ogni caso, l’ASD San Giuseppe può già essere orgogliosa dei risultati ottenuti fino ad ora e dell’impegno dimostrato dai suoi giocatori.

La rosa della squadra è cosi composta: Barelli Leonardo (capitano), Chincoli Vincenzo, Cimini Luca, Colucci Vasco Maria, Di Giammichele Matteo, Fede Valerio, Fioroni Alessandro, Indrio Lorenzo, Lenhardy Federico, Morelli Lorenzo, Mori Riccardo, Neve Jacopo (vice capitano), Rossi Matteo, Spina Valerio, Spinosi Pier Francesco, Torchetti Francesco, Valeri Giuseppe (vice capitano).