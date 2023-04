MONTEPRANDONE – Con una formula rinnovata torna la Fiera “Madonna della Pace”. L’appuntamento, organizzato dal Comune di Monteprandone, in collaborazione con l’associazione culturale 17festival, si terrà per tutta la giornata di domenica 7 maggio a Centobuchi.

Come consueto, in via dei Tigli e via Benedetto Croce ci sarà la fiera vera a propria con stand di produttori alimentari e commercianti ambulanti: dall’abbigliamento alle calzature, dai dolci e dolciumi ai prodotti tipici e di norcineria, dai casalinghi agli articoli da regalo, per il giardinaggio e ferramenta oltre a prodotti di piccolo artigianato locale.

Le novità saranno in piazza dell’Unità dove a partire dalle ore 10 ci saranno tanti giochi e laboratori per grandi e piccini. Oltre ai giochi interattivi in legno del Ludobus legnogiocando e al truccabimbi con palloncini di Pippi Animazioni, sarà possibile partecipare ai laboratori di intreccio e cesteria curato dall’associazione Auser Insieme Monteprandone dove si imparerà a realizzare canestri in vimini, laboratorio artistico a cura dell’artista Barbara Tomassini in cui si realizzeranno vasetti d’argilla e si piantumeranno semi e piantine e infine il laboratorio di Pierbolla “Il giardino di bolle” della compagnia “Bubble on Circus” per imparare a realizzare bolle giganti.

Non mancherà un tocco d’arte con l’esposizione di quadri a cura dell’associazione Officina San Giacomo e dello spaziomOHOc di Nazareno Luciani e una speciale infiorata in onore della Madonna della Pace realizzata dall’artista Sabrina Tromba.

Si tratta della ventesima edizione della fiera che richiama tante persone da tutto l’entroterra Piceno e dal vicino Abruzzo e che l’Amministrazione comunale ha voluto mantenere viva per rilanciare il mondo del commercio locale ma anche creare occasioni di socializzazione e divertimento all’aria aperta.

Per informazioni 3398207220.