SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella seduta di giovedì 13 aprile la Giunta comunale ha approvato:

– la relazione sulla performance dell’Ente per l’anno 2021. Il documento riporta in forma di consuntivo i risultati raggiunti dai diversi Servizi comunali nel corso dell’annualità di riferimento e in relazione alle risorse impiegate;

– l’accettazione della scultura “Gli innamorati – Il mare ci scorre nelle vene”, donata al Comune dall’artista Francesco Falcioni, autore dell’opera, che vuol essere una rappresentazione del legame di San Benedetto con il mare. La scultura sarà installata all’ingresso lato banchina del Mercato Ittico all’Ingrosso.